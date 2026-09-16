Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 13
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 14
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 15
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 16
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 17
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 18
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 19
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 20
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 21
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkBook 16 G7
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 16
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 17
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 18
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 19
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 20
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 21
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 520 руб. 
Начислим 1289 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733973
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA)
80 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook 16 G7
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7735HS
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 680M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.61

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA)

**Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 7735HS с базовой частотой 3,2 ГГц и максимальной частотой 4,75 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц позволят комфортно работать в режиме многозадачности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быстрый запуск операционной системы и приложений, а также быструю загрузку файлов. * **Качественный дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей (IPS-матрица) и матовой поверхностью обеспечит чёткое и яркое изображение без бликов. Частота обновления 60 Гц делает картинку плавной. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Расширенные возможности подключения:** наличие сетевого интерфейса RJ-45 и кардридера (поддерживает SD, SDHC, SDXC) расширяет возможности подключения периферийных устройств и работы с данными. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и прочный корпус из алюминия и пластика; * серый цвет (Arctic Grey) — универсальное решение для любого стиля; * интегрированная видеокарта AMD Radeon 680M; * энергоёмкий аккумулятор (45 Вт·ч). Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP — это сочетание стильного дизайна, высокой производительности и удобства использования. Отличный выбор для работы, учёбы и развлечений! *Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам.*

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook 16 G7
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7735HS
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 680M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 7735HS с базовой частотой 3,2 ГГц и максимальной частотой 4,75 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц позволят комфортно работать в режиме многозадачности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быстрый запуск операционной системы и приложений, а также быструю загрузку файлов. * **Качественный дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей (IPS-матрица) и матовой поверхностью обеспечит чёткое и яркое изображение без бликов. Частота обновления 60 Гц делает картинку плавной. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Расширенные возможности подключения:** наличие сетевого интерфейса RJ-45 и кардридера (поддерживает SD, SDHC, SDXC) расширяет возможности подключения периферийных устройств и работы с данными. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и прочный корпус из алюминия и пластика; * серый цвет (Arctic Grey) — универсальное решение для любого стиля; * интегрированная видеокарта AMD Radeon 680M; * энергоёмкий аккумулятор (45 Вт·ч). Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP — это сочетание стильного дизайна, высокой производительности и удобства использования. Отличный выбор для работы, учёбы и развлечений! *Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам.*
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 80520 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...