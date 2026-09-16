Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA)
**Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP — стиль и высокая производительность** Ищете мощный и стильный ноутбук? Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP — идеальный выбор для работы и развлечений! **Почему стоит выбрать этот ноутбук?** * **Высокая производительность:** 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 7735HS с базовой частотой 3,2 ГГц и максимальной частотой 4,75 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с ресурсоёмкими задачами. * **Достаточно памяти для многозадачности:** 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц позволят комфортно работать в режиме многозадачности. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) гарантирует быстрый запуск операционной системы и приложений, а также быструю загрузку файлов. * **Качественный дисплей:** 16-дюймовый экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей (IPS-матрица) и матовой поверхностью обеспечит чёткое и яркое изображение без бликов. Частота обновления 60 Гц делает картинку плавной. * **Удобство использования:** клавиатура с русским языком раскладки и цифровым блоком сделает работу с текстом и числами максимально комфортной. * **Расширенные возможности подключения:** наличие сетевого интерфейса RJ-45 и кардридера (поддерживает SD, SDHC, SDXC) расширяет возможности подключения периферийных устройств и работы с данными. **Дополнительные преимущества:** * лёгкий и прочный корпус из алюминия и пластика; * серый цвет (Arctic Grey) — универсальное решение для любого стиля; * интегрированная видеокарта AMD Radeon 680M; * энергоёмкий аккумулятор (45 Вт·ч). Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP — это сочетание стильного дизайна, высокой производительности и удобства использования. Отличный выбор для работы, учёбы и развлечений! *Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам.*
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 76 570 руб.19143 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD512Gb/5 co...
-
В наличииЦена 77 140 руб.19285 руб. в СплитНоутбук HONOR MagicBook X16 Intel Core Ultra 5 125H/16Gb/SSD512G...
-
В наличииЦена 77 670 руб. 97 190 руб.19418 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 640 G10 14" (818C3EA)
-
В наличииЦена 77 670 руб.19418 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 15 F1MG-1071XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 ...
-
В наличииЦена 78 300 руб.19575 руб. в СплитНоутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel ...
-
В наличииЦена 79 020 руб.19755 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 79 650 руб.19913 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook 15 F1505VA-MA929 Intel Core i7-13620H/16Gb...
-
В наличииЦена 80 840 руб.20210 руб. в СплитНоутбук Acer Nitro Lite NL16-71G-57PK Core 5 210H 16Gb SSD512Gb ...
-
В наличииЦена 82 260 руб.20565 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook 15.6" P1503CVA-I716512B0D IPSl Core 7 24...
-
В наличииЦена 82 260 руб.20565 руб. в СплитASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6" {FHD IP...
-
В наличииЦена 82 420 руб.20605 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 82 420 руб.20605 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S14 S3407AA-SF076 14" OLED Core Ultra 5 32...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16 D5/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/RJ-45/Arctic Grey/1.7kg (21MW009QSA)