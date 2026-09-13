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Ноутбук Osio FocusLine F160a-010 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD без ОС grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Osio FocusLine F160a-010 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD без ОС grey

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Ноутбук Osio FocusLine F160a-010 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 1
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Ноутбук Osio FocusLine F160a-010 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 5
Ноутбук Osio FocusLine F160a-010 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 6
Ноутбук Osio FocusLine F160a-010 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 7
Ноутбук Osio FocusLine F160a-010 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 8
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Ноутбук Osio FocusLine F160a-010 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 11
Ноутбук Osio FocusLine F160a-010 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 12
Ноутбук Osio FocusLine F160a-010 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
OSiO FocusLine
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16.1
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-010 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 1
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-010 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 2
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-010 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 3
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-010 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 4
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-010 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 5
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-010 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 6
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-010 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 7
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-010 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 8
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-010 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 9
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-010 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 10
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-010 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 11
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-010 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 12
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-010 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713539
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Характеристики

Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
OSiO FocusLine
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
5700U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х32х8
Вес, кг.
2.08

Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F160a-010 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD без ОС grey

Ноутбук Osio представляет собой мощное и стильное устройство, которое удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей. Разработанный брендом Osio и произведенный в Китае, этот ноутбук будет отличным выбором для работы и мультимедийных развлечений. Имея диагональ экрана 16,1 дюйма, ноутбук обеспечивает яркое и четкое изображение, что делает его идеальным для просмотра фильмов, редактирования фото и видео, а также для работы с документами. Встроенный графический контроллер AMD Radeon Graphics улучшает качество графики, обеспечивая плавную и реалистичную визуализацию. Одной из ключевых характеристик ноутбука является его производительность. Оснащенный восьмиядерным процессором от AMD и 16 Гб оперативной памяти, он гарантирует мгновенное выполнение различных задач, от работы с большими таблицами до игр и 3D моделирования. Благодаря SSD-накопителю объемом 1024 Гб вы получите достаточно места для хранения всех ваших файлов и мгновенный доступ к ним. Ноутбук Osio отличается прочным и стильным алюминиевым корпусом, который не только выглядит элегантно, но и обеспечивает надежную защиту внутренних компонентов. Его вес составляет всего 1,77 кг, что позволяет легко брать устройство с собой в дорогу или на работу. Оснащенный Bluetooth версии 5.0, ноутбук обеспечивает быструю и надежную беспроводную связь с другими устройствами. Для удобства пользователей в ноутбуке предусмотрена подсветка клавиатуры, что делает возможным комфортную работу в условиях низкой освещенности. Кроме того, устройство имеет встроенный кард-ридер, облегчая работу с картами памяти. Отсутствие предустановленной операционной системы дает пользователю свободу выбора наиболее подходящей платформы для своих задач. Несмотря на это, устройство не поддерживает наличие оптического привода, что соответствует современным тенденциям и делает конструкцию более компактной. Ноутбук Osio — это сочетание передовых технологий и элегантного дизайна, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит производительность и стиль.

Отзывы о товаре Ноутбук Osio FocusLine F160a-010 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD без ОС grey




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Характеристики
Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
OSiO FocusLine
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
5700U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Osio представляет собой мощное и стильное устройство, которое удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей. Разработанный брендом Osio и произведенный в Китае, этот ноутбук будет отличным выбором для работы и мультимедийных развлечений. Имея диагональ экрана 16,1 дюйма, ноутбук обеспечивает яркое и четкое изображение, что делает его идеальным для просмотра фильмов, редактирования фото и видео, а также для работы с документами. Встроенный графический контроллер AMD Radeon Graphics улучшает качество графики, обеспечивая плавную и реалистичную визуализацию. Одной из ключевых характеристик ноутбука является его производительность. Оснащенный восьмиядерным процессором от AMD и 16 Гб оперативной памяти, он гарантирует мгновенное выполнение различных задач, от работы с большими таблицами до игр и 3D моделирования. Благодаря SSD-накопителю объемом 1024 Гб вы получите достаточно места для хранения всех ваших файлов и мгновенный доступ к ним. Ноутбук Osio отличается прочным и стильным алюминиевым корпусом, который не только выглядит элегантно, но и обеспечивает надежную защиту внутренних компонентов. Его вес составляет всего 1,77 кг, что позволяет легко брать устройство с собой в дорогу или на работу. Оснащенный Bluetooth версии 5.0, ноутбук обеспечивает быструю и надежную беспроводную связь с другими устройствами. Для удобства пользователей в ноутбуке предусмотрена подсветка клавиатуры, что делает возможным комфортную работу в условиях низкой освещенности. Кроме того, устройство имеет встроенный кард-ридер, облегчая работу с картами памяти. Отсутствие предустановленной операционной системы дает пользователю свободу выбора наиболее подходящей платформы для своих задач. Несмотря на это, устройство не поддерживает наличие оптического привода, что соответствует современным тенденциям и делает конструкцию более компактной. Ноутбук Osio — это сочетание передовых технологий и элегантного дизайна, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит производительность и стиль.
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Ноутбук Osio FocusLine F160a-010 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD без ОС grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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