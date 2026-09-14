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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16" IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD (21M5S0J500) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16" IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD (21M5S0J500)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD (21M5S0J500) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD (21M5S0J500) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD (21M5S0J500) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD (21M5S0J500) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD (21M5S0J500) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD (21M5S0J500) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD (21M5S0J500) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD (21M5S0J500) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD (21M5S0J500) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD (21M5S0J500) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad E16 G2
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD (21M5S0J500) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD (21M5S0J500) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD (21M5S0J500) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD (21M5S0J500) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD (21M5S0J500) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD (21M5S0J500) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD (21M5S0J500) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD (21M5S0J500) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD (21M5S0J500) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD (21M5S0J500) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735424
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E16 G2
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16" IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD (21M5S0J500)

Lenovo представляет ноутбук с большим 16-дюймовым экраном и чётким разрешением 1920x1200 — изображение будет насыщенным, а рабочее пространство расширенным. Цветная подсветка клавиатуры обеспечит комфорт при наборе текста в любое время суток. Мощные 16 Гб оперативной памяти DDR5 в сочетании с процессором AMD Ryzen 5 и частотой 3,3 ГГц уверенно справляются с многозадачностью и современными приложениями. Встроенный SSD ускоряет запуск системы и программ, а легкий пластиковый корпус делает устройство мобильным. Аккумулятор Li-Pol поддерживает длительную работу без подзарядки, а встроенная видеокарта позволяет с комфортом решать офисные, учебные и творческие задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16" IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD (21M5S0J500)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad E16 G2
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo представляет ноутбук с большим 16-дюймовым экраном и чётким разрешением 1920x1200 — изображение будет насыщенным, а рабочее пространство расширенным. Цветная подсветка клавиатуры обеспечит комфорт при наборе текста в любое время суток. Мощные 16 Гб оперативной памяти DDR5 в сочетании с процессором AMD Ryzen 5 и частотой 3,3 ГГц уверенно справляются с многозадачностью и современными приложениями. Встроенный SSD ускоряет запуск системы и программ, а легкий пластиковый корпус делает устройство мобильным. Аккумулятор Li-Pol поддерживает длительную работу без подзарядки, а встроенная видеокарта позволяет с комфортом решать офисные, учебные и творческие задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16" IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD (21M5S0J500) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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