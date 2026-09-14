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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14" IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14" IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA)

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14&quot; IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734836
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.14

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14" IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA)

Ноутбук Lenovo представляет собой современное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. С диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1200, он обеспечивает четкое и яркое изображение, благодаря IPS-матрице, которая гарантирует широкие углы обзора и насыщенные цвета. Корпус ноутбука выполнен из прочного алюминия, что придает устройству элегантный и современный внешний вид, а также обеспечивает надежность и долговечность. Дополнительный комфорт при работе в условиях недостаточного освещения обеспечивается благодаря наличию подсветки клавиатуры. Ноутбук оснащен оперативной памятью типа DDR5, что обеспечивает высокую скорость обработки данных и плавную работу в многозадачном режиме. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что оптимально для выполнения повседневных задач и просмотра мультимедийного контента. Производительность устройства обеспечивается мощным процессором AMD из серии Ryzen 5 с тактовой частотой 3,3 ГГц. Это гарантирует быструю и эффективную работу даже при выполнении ресурсозатратных приложений. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователю возможность самостоятельно выбрать и установить подходящую ОС в зависимости от личных предпочтений и требований. Этот ноутбук Lenovo является прекрасным выбором для тех, кто ищет сочетание стиля, производительности и функциональности в компактном и надежном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14" IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo представляет собой современное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. С диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1200, он обеспечивает четкое и яркое изображение, благодаря IPS-матрице, которая гарантирует широкие углы обзора и насыщенные цвета. Корпус ноутбука выполнен из прочного алюминия, что придает устройству элегантный и современный внешний вид, а также обеспечивает надежность и долговечность. Дополнительный комфорт при работе в условиях недостаточного освещения обеспечивается благодаря наличию подсветки клавиатуры. Ноутбук оснащен оперативной памятью типа DDR5, что обеспечивает высокую скорость обработки данных и плавную работу в многозадачном режиме. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что оптимально для выполнения повседневных задач и просмотра мультимедийного контента. Производительность устройства обеспечивается мощным процессором AMD из серии Ryzen 5 с тактовой частотой 3,3 ГГц. Это гарантирует быструю и эффективную работу даже при выполнении ресурсозатратных приложений. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает пользователю возможность самостоятельно выбрать и установить подходящую ОС в зависимости от личных предпочтений и требований. Этот ноутбук Lenovo является прекрасным выбором для тех, кто ищет сочетание стиля, производительности и функциональности в компактном и надежном устройстве.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G7 ARP 14" IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MV00A5SA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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