Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16" IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MW009VSA)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP 16" IPS Ryzen 5 7535HS 16Gb/512Gb SSD серый (21MW009VSA)
Ноутбук Lenovo — идеальное сочетание производительности и функциональности в стильном корпусе. Этот элегантный серый лэптоп выделяется 16-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200, обеспечивая чёткое и яркое изображение, которое превосходно подходит для работы и развлечений. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавное воспроизведение контента. Под капотом ноутбука установлен мощный процессор AMD Ryzen 5 с тактовой частотой 3,3 ГГц, который гарантирует быструю и стабильную работу. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 обеспечивают многозадачность и свободное выполнение ресурсоёмких приложений. Встроенная видеокарта идеально подходит для повседневных задач и просмотра мультимедийного контента. Устройство оснащено SSD-накопителем, который обеспечивает молниеносную загрузку и передачу данных. Для любителей удобства и безопасности предусмотрен сканер отпечатка пальца, который позволяет быстро и надежно разблокировать ноутбук. Клавиатура с подсветкой делает работу в условиях недостаточной освещенности комфортной, а пластиковый корпус обеспечивает лёгкость конструкции без ущерба для прочности. Этот ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что даёт пользователю свободу выбора при настройке устройства под свои нужды. Ноутбук Lenovo — это надежный помощник, который справится с любыми задачами, от работы и учебы до отдыха и развлечений.
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