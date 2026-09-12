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Ноутбук HP ProBook 455 G8 (45N85ES16G) Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP ProBook 455 G8 (45N85ES16G) Silver

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Ноутбук HP ProBook 455 G8 (45N85ES_16G) Silver - фото 1
Ноутбук HP ProBook 455 G8 (45N85ES_16G) Silver - фото 2
Ноутбук HP ProBook 455 G8 (45N85ES_16G) Silver - фото 3
Ноутбук HP ProBook 455 G8 (45N85ES_16G) Silver - фото 4
Ноутбук HP ProBook 455 G8 (45N85ES_16G) Silver - фото 5
Ноутбук HP ProBook 455 G8 (45N85ES_16G) Silver - фото 6
Ноутбук HP ProBook 455 G8 (45N85ES_16G) Silver - фото 7
Ноутбук HP ProBook 455 G8 (45N85ES_16G) Silver - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 455 G8 (45N85ES_16G) Silver - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 455 G8 (45N85ES_16G) Silver - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 455 G8 (45N85ES_16G) Silver - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 455 G8 (45N85ES_16G) Silver - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 455 G8 (45N85ES_16G) Silver - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 455 G8 (45N85ES_16G) Silver - фото 6
  • Ноутбук HP ProBook 455 G8 (45N85ES_16G) Silver - фото 7
  • Ноутбук HP ProBook 455 G8 (45N85ES_16G) Silver - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693103
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
5600U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х25
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук HP ProBook 455 G8 (45N85ES16G) Silver

Для кого и под какие задачи

HP ProBook 455 G8 - надежный бизнес-ноутбук, ориентированный на офисных сотрудников, менеджеров и специалистов, работающих с документами и бизнес-приложениями. Мобильный процессор AMD Ryzen 5 и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают комфортную многозадачность при работе с офисными программами, браузером и средами разработки. Эта модель отлично подходит для длительной работы в офисе и частых командировок благодаря продуманной эргономике и качественной сборке.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 5 5600U с 6 ядрами и 12 потоками, который эффективно справляется с офисными задачами и легкой разработкой. Встроенная графика AMD Radeon Graphics достаточна для работы с бизнес-приложениями, просмотра видео и несложной обработки фото. Такая конфигурация обеспечивает плавную работу в Microsoft Office, браузере с множеством вкладок и базовых программах для работы с графикой.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) и антибликовым покрытием обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом и таблицами, демонстрации презентаций и просмотра веб-страниц. Матовое покрытие минимизирует отражения при работе в ярко освещенных помещениях.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти DDR4 позволяют держать открытыми множество программ и браузерных вкладок без потери производительности. Быстрый SSD-накопитель обеспечивает оперативную загрузку системы и приложений. Конструкция ноутбука предусматривает возможность апгрейда накопителей, что позволяет при необходимости увеличить объем хранилища.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ProBook 455 G8 выполнен из качественных материалов с алюминиевыми элементами, что обеспечивает надежность при ежедневном использовании. Вес около 1.7 кг и толщина менее 2 см делают ноутбук достаточно мобильным для регулярных поездок. Система охлаждения эффективно справляется с рабочими нагрузками, сохраняя низкий уровень шума. Батарея обеспечивает до 8-10 часов автономной работы в офисных задачах.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оборудован всеми необходимыми для бизнес-пользователя портами: USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора, RJ-45 для проводного интернета. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Есть HD веб-камера для видеоконференций, полноразмерная клавиатура с цифровым блоком и подсветкой, сканер отпечатка пальца для безопасной авторизации. Предустановлена Windows 10 Pro.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в работе с требовательными графическими приложениями и современными играми. Для долгой автономной работы рекомендуется настроить энергосберегающий профиль и умеренную яркость экрана. HP ProBook 455 G8 оптимально подойдет корпоративным пользователям, которым важны надежность, безопасность и хорошая производительность в бизнес-задачах, но не требуется мощная графическая подсистема.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 455 G8 (45N85ES16G) Silver




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
5600U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

HP ProBook 455 G8 - надежный бизнес-ноутбук, ориентированный на офисных сотрудников, менеджеров и специалистов, работающих с документами и бизнес-приложениями. Мобильный процессор AMD Ryzen 5 и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают комфортную многозадачность при работе с офисными программами, браузером и средами разработки. Эта модель отлично подходит для длительной работы в офисе и частых командировок благодаря продуманной эргономике и качественной сборке.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 5 5600U с 6 ядрами и 12 потоками, который эффективно справляется с офисными задачами и легкой разработкой. Встроенная графика AMD Radeon Graphics достаточна для работы с бизнес-приложениями, просмотра видео и несложной обработки фото. Такая конфигурация обеспечивает плавную работу в Microsoft Office, браузере с множеством вкладок и базовых программах для работы с графикой.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) и антибликовым покрытием обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом и таблицами, демонстрации презентаций и просмотра веб-страниц. Матовое покрытие минимизирует отражения при работе в ярко освещенных помещениях.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти DDR4 позволяют держать открытыми множество программ и браузерных вкладок без потери производительности. Быстрый SSD-накопитель обеспечивает оперативную загрузку системы и приложений. Конструкция ноутбука предусматривает возможность апгрейда накопителей, что позволяет при необходимости увеличить объем хранилища.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ProBook 455 G8 выполнен из качественных материалов с алюминиевыми элементами, что обеспечивает надежность при ежедневном использовании. Вес около 1.7 кг и толщина менее 2 см делают ноутбук достаточно мобильным для регулярных поездок. Система охлаждения эффективно справляется с рабочими нагрузками, сохраняя низкий уровень шума. Батарея обеспечивает до 8-10 часов автономной работы в офисных задачах.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оборудован всеми необходимыми для бизнес-пользователя портами: USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора, RJ-45 для проводного интернета. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Есть HD веб-камера для видеоконференций, полноразмерная клавиатура с цифровым блоком и подсветкой, сканер отпечатка пальца для безопасной авторизации. Предустановлена Windows 10 Pro.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в работе с требовательными графическими приложениями и современными играми. Для долгой автономной работы рекомендуется настроить энергосберегающий профиль и умеренную яркость экрана. HP ProBook 455 G8 оптимально подойдет корпоративным пользователям, которым важны надежность, безопасность и хорошая производительность в бизнес-задачах, но не требуется мощная графическая подсистема.

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