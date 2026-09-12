Ноутбук HP ProBook 455 G8 (45N85ES16G) Silver
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 455 G8 (45N85ES16G) Silver
Для кого и под какие задачи
HP ProBook 455 G8 - надежный бизнес-ноутбук, ориентированный на офисных сотрудников, менеджеров и специалистов, работающих с документами и бизнес-приложениями. Мобильный процессор AMD Ryzen 5 и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают комфортную многозадачность при работе с офисными программами, браузером и средами разработки. Эта модель отлично подходит для длительной работы в офисе и частых командировок благодаря продуманной эргономике и качественной сборке.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 5 5600U с 6 ядрами и 12 потоками, который эффективно справляется с офисными задачами и легкой разработкой. Встроенная графика AMD Radeon Graphics достаточна для работы с бизнес-приложениями, просмотра видео и несложной обработки фото. Такая конфигурация обеспечивает плавную работу в Microsoft Office, браузере с множеством вкладок и базовых программах для работы с графикой.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) и антибликовым покрытием обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом и таблицами, демонстрации презентаций и просмотра веб-страниц. Матовое покрытие минимизирует отражения при работе в ярко освещенных помещениях.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти DDR4 позволяют держать открытыми множество программ и браузерных вкладок без потери производительности. Быстрый SSD-накопитель обеспечивает оперативную загрузку системы и приложений. Конструкция ноутбука предусматривает возможность апгрейда накопителей, что позволяет при необходимости увеличить объем хранилища.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ProBook 455 G8 выполнен из качественных материалов с алюминиевыми элементами, что обеспечивает надежность при ежедневном использовании. Вес около 1.7 кг и толщина менее 2 см делают ноутбук достаточно мобильным для регулярных поездок. Система охлаждения эффективно справляется с рабочими нагрузками, сохраняя низкий уровень шума. Батарея обеспечивает до 8-10 часов автономной работы в офисных задачах.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оборудован всеми необходимыми для бизнес-пользователя портами: USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора, RJ-45 для проводного интернета. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Есть HD веб-камера для видеоконференций, полноразмерная клавиатура с цифровым блоком и подсветкой, сканер отпечатка пальца для безопасной авторизации. Предустановлена Windows 10 Pro.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в работе с требовательными графическими приложениями и современными играми. Для долгой автономной работы рекомендуется настроить энергосберегающий профиль и умеренную яркость экрана. HP ProBook 455 G8 оптимально подойдет корпоративным пользователям, которым важны надежность, безопасность и хорошая производительность в бизнес-задачах, но не требуется мощная графическая подсистема.
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Для кого и под какие задачи
HP ProBook 455 G8 - надежный бизнес-ноутбук, ориентированный на офисных сотрудников, менеджеров и специалистов, работающих с документами и бизнес-приложениями. Мобильный процессор AMD Ryzen 5 и 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают комфортную многозадачность при работе с офисными программами, браузером и средами разработки. Эта модель отлично подходит для длительной работы в офисе и частых командировок благодаря продуманной эргономике и качественной сборке.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 5 5600U с 6 ядрами и 12 потоками, который эффективно справляется с офисными задачами и легкой разработкой. Встроенная графика AMD Radeon Graphics достаточна для работы с бизнес-приложениями, просмотра видео и несложной обработки фото. Такая конфигурация обеспечивает плавную работу в Microsoft Office, браузере с множеством вкладок и базовых программах для работы с графикой.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) и антибликовым покрытием обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом и таблицами, демонстрации презентаций и просмотра веб-страниц. Матовое покрытие минимизирует отражения при работе в ярко освещенных помещениях.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти DDR4 позволяют держать открытыми множество программ и браузерных вкладок без потери производительности. Быстрый SSD-накопитель обеспечивает оперативную загрузку системы и приложений. Конструкция ноутбука предусматривает возможность апгрейда накопителей, что позволяет при необходимости увеличить объем хранилища.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ProBook 455 G8 выполнен из качественных материалов с алюминиевыми элементами, что обеспечивает надежность при ежедневном использовании. Вес около 1.7 кг и толщина менее 2 см делают ноутбук достаточно мобильным для регулярных поездок. Система охлаждения эффективно справляется с рабочими нагрузками, сохраняя низкий уровень шума. Батарея обеспечивает до 8-10 часов автономной работы в офисных задачах.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оборудован всеми необходимыми для бизнес-пользователя портами: USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора, RJ-45 для проводного интернета. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Есть HD веб-камера для видеоконференций, полноразмерная клавиатура с цифровым блоком и подсветкой, сканер отпечатка пальца для безопасной авторизации. Предустановлена Windows 10 Pro.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в работе с требовательными графическими приложениями и современными играми. Для долгой автономной работы рекомендуется настроить энергосберегающий профиль и умеренную яркость экрана. HP ProBook 455 G8 оптимально подойдет корпоративным пользователям, которым важны надежность, безопасность и хорошая производительность в бизнес-задачах, но не требуется мощная графическая подсистема.
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