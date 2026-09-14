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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030)

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Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 1
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 2
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 3
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 4
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 5
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 6
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 7
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 8
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 9
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 10
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 11
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 12
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 13
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 14
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 15
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 16
Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 1
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 2
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 3
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 4
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 5
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 6
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 7
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 8
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 9
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 10
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 11
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  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 14
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 15
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 16
  • Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734380
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030)

Ноутбук iRU — это мощное и стильное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Данный ноутбук представлен в элегантном черном цвете, который подчеркнет ваш деловой стиль. Основной акцент в этом устройстве делается на технические характеристики. Оснащенный процессором от Intel, он обеспечивает высокую производительность и быстродействие. Встроенный графический контроллер Intel UHD Graphics гарантирует отличное качество изображения и плавное воспроизведение видео. Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с IPS-матрицей, что обеспечивает превосходное качество картинки и широкие углы обзора. Разрешение экрана составляет 1920x1080 пикселей — это позволяет смотреть фильмы и работать с графикой в Full HD качестве. Скорость работы ноутбука усиливается за счет 16 Гб оперативной памяти типа DDR5, что позволяет работать в многозадачном режиме без задержек и зависаний. Встроенный SSD объемом 512 Гб обеспечивает быструю загрузку системы и других программ, а также предоставляет достаточно места для хранения ваших данных. Благодаря встроенному кард-ридеру вы сможете легко переносить файлы с карт памяти, а версия Bluetooth v5.2 обеспечивает стабильное соединение с периферийными устройствами. Ноутбук весит всего 1,59 кг, что делает его удобным для переноски и работы в дороге. С установленной операционной системой DOS, данный ноутбук позволяет вам самостоятельно выбрать подходящую ОС и настроить её согласно вашим предпочтениям. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает комфортную работу без лишней нагрузки на глаза. Ноутбук iRU — это сочетание надежности и современных технологий, которое порадует как бизнес-пользователей, так и любителей мультимедийных развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Strato 15ALID5
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Описание
Ноутбук iRU — это мощное и стильное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Данный ноутбук представлен в элегантном черном цвете, который подчеркнет ваш деловой стиль. Основной акцент в этом устройстве делается на технические характеристики. Оснащенный процессором от Intel, он обеспечивает высокую производительность и быстродействие. Встроенный графический контроллер Intel UHD Graphics гарантирует отличное качество изображения и плавное воспроизведение видео. Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с IPS-матрицей, что обеспечивает превосходное качество картинки и широкие углы обзора. Разрешение экрана составляет 1920x1080 пикселей — это позволяет смотреть фильмы и работать с графикой в Full HD качестве. Скорость работы ноутбука усиливается за счет 16 Гб оперативной памяти типа DDR5, что позволяет работать в многозадачном режиме без задержек и зависаний. Встроенный SSD объемом 512 Гб обеспечивает быструю загрузку системы и других программ, а также предоставляет достаточно места для хранения ваших данных. Благодаря встроенному кард-ридеру вы сможете легко переносить файлы с карт памяти, а версия Bluetooth v5.2 обеспечивает стабильное соединение с периферийными устройствами. Ноутбук весит всего 1,59 кг, что делает его удобным для переноски и работы в дороге. С установленной операционной системой DOS, данный ноутбук позволяет вам самостоятельно выбрать подходящую ОС и настроить её согласно вашим предпочтениям. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает комфортную работу без лишней нагрузки на глаза. Ноутбук iRU — это сочетание надежности и современных технологий, которое порадует как бизнес-пользователей, так и любителей мультимедийных развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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