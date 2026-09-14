Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030)
Ноутбук iRU — это мощное и стильное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Данный ноутбук представлен в элегантном черном цвете, который подчеркнет ваш деловой стиль. Основной акцент в этом устройстве делается на технические характеристики. Оснащенный процессором от Intel, он обеспечивает высокую производительность и быстродействие. Встроенный графический контроллер Intel UHD Graphics гарантирует отличное качество изображения и плавное воспроизведение видео. Ноутбук оснащен 15,6-дюймовым экраном с IPS-матрицей, что обеспечивает превосходное качество картинки и широкие углы обзора. Разрешение экрана составляет 1920x1080 пикселей — это позволяет смотреть фильмы и работать с графикой в Full HD качестве. Скорость работы ноутбука усиливается за счет 16 Гб оперативной памяти типа DDR5, что позволяет работать в многозадачном режиме без задержек и зависаний. Встроенный SSD объемом 512 Гб обеспечивает быструю загрузку системы и других программ, а также предоставляет достаточно места для хранения ваших данных. Благодаря встроенному кард-ридеру вы сможете легко переносить файлы с карт памяти, а версия Bluetooth v5.2 обеспечивает стабильное соединение с периферийными устройствами. Ноутбук весит всего 1,59 кг, что делает его удобным для переноски и работы в дороге. С установленной операционной системой DOS, данный ноутбук позволяет вам самостоятельно выбрать подходящую ОС и настроить её согласно вашим предпочтениям. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает комфортную работу без лишней нагрузки на глаза. Ноутбук iRU — это сочетание надежности и современных технологий, которое порадует как бизнес-пользователей, так и любителей мультимедийных развлечений.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam 6000mAh (2148030)