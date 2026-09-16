Ноутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14" IPS (Snapdragon X X1 26 100, 16GB, 1TB SSD, Qualcomm Adreno, Win11) Cool Silver (90NB1603-M007F0)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14" IPS (Snapdragon X X1 26 100, 16GB, 1TB SSD, Qualcomm Adreno, Win11) Cool Silver (90NB1603-M007F0)
Asus представляет стильный и мощный ноутбук, идеально подходящий для работы и развлечений. Этот компактный портативный компьютер весит всего 1,49 кг и оснащен 14-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Экран с IPS-матрицей демонстрирует отличные цвета и широкие углы обзора, а частота обновления в 60 Гц обеспечивает плавное отображение контента. Под капотом ноутбука находится восьмиядерный процессор с тактовой частотой 3 ГГц, что гарантирует высокую производительность при многозадачности и выполнения ресурсоёмких задач. В сочетании с 16 Гб быстрой оперативной памяти типа LPDDR5x, устройство легко справляется с современными приложениями и программами, обеспечивая бесперебойную работу операционной системы Windows 11 Home. Встроенная видеокарта позволяет комфортно работать с графикой и медиа-контентом, а быстрый SSD-накопитель обеспечивает молниеносный запуск системы и приложений. Подсветка клавиатуры делает работу в темное время суток более комфортной и эффективной. Ноутбук выполнен в элегантном серебристом цвете, что придает ему стильный внешний вид, идеально дополняющий ваш образ. Это устройство представляет собой идеальное сочетание производительности и портативности, что делает его верным спутником в любой ситуации.
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Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серебристый, Для программирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 14 X1407QA-LY099W 14" IPS (Snapdragon X X1 26 100, 16GB, 1TB SSD, Qualcomm Adreno, Win11) Cool Silver (90NB1603-M007F0)