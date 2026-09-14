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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006YPB) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006YPB) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006YPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006YPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006YPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006YPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006YPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006YPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006YPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006YPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006YPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006YPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006YPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006YPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006YPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006YPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006YPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006YPB) 16&quot; WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737362
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006YPB) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey

Lenovo предлагает идеальный баланс мощности и комфорта. Широкий 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 порадует чёткой и яркой картинкой — отлично подойдёт для работы с документами, графикой или просмотра фильмов. Внушительный запас оперативной памяти 16 Гб стандарта DDR5 и быстрый SSD обеспечивают моментальный отклик системы, а процессор AMD Ryzen 5 с частотой 3,3 ГГц уверенно справляется с любыми задачами: от офисных до творчества и развлечений. Подсветка клавиатуры позволит работать даже ночью, не напрягая глаза. Пластиковый корпус делает ноутбук легким и практичным для ежедневного использования, а установленная DOS оставляет свободу выбрать подходящую операционную систему именно вам.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006YPB) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7535HS
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo предлагает идеальный баланс мощности и комфорта. Широкий 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 порадует чёткой и яркой картинкой — отлично подойдёт для работы с документами, графикой или просмотра фильмов. Внушительный запас оперативной памяти 16 Гб стандарта DDR5 и быстрый SSD обеспечивают моментальный отклик системы, а процессор AMD Ryzen 5 с частотой 3,3 ГГц уверенно справляется с любыми задачами: от офисных до творчества и развлечений. Подсветка клавиатуры позволит работать даже ночью, не напрягая глаза. Пластиковый корпус делает ноутбук легким и практичным для ежедневного использования, а установленная DOS оставляет свободу выбрать подходящую операционную систему именно вам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006YPB) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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