Ноутбук HP 15-fd0127dx 15.6" IPS Touch FHD (1920x1080) Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (B4HN8UA)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP 15-fd0127dx 15.6" IPS Touch FHD (1920x1080) Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (B4HN8UA)
Ноутбук HP представляет собой стильное сочетание производительности и элегантности, идеально подходящее для работы и развлечений. В его серебристом корпусе из прочного пластика заключено множество мощных характеристик, которые обеспечивают продуктивность и комфорт использования. Сердцем этого ноутбука является 10-ядерный процессор от компании Intel, который обеспечивает быструю и бесперебойную работу даже при выполнении сложных задач. В сочетании с 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5 и накопителем SSD объёмом 512 ГБ, ноутбук гарантирует впечатляющую скорость загрузки и запуска приложений. 15,6-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920x1080 пикселей предлагает яркое и четкое изображение благодаря матрице типа IPS, обеспечивая широкие углы обзора и насыщенные цвета, что делает его идеальным для работы с графикой и мультимедиаконтентом. Ноутбук оснащён современной технологией Bluetooth версии 5.3, что обеспечивает надежное и быстрое подключение к беспроводным устройствам. В наличии также имеется один порт USB Type-C, который расширяет функциональные возможности устройства, позволяя подключать различные периферийные устройства и аксессуары. С весом всего 1,59 кг и компактными габаритами, этот ноутбук HP является отличным выбором для тех, кто ценит мобильность и удобство в повседневной жизни. Он оснащен батареей типа Li-Pol, которая обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Этот ноутбук станет надежным помощником как в профессиональной деятельности, так и в повседневных развлечениях, предлагая пользователю современные функции в стильном и компактном корпусе.
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Отзывы о товаре Ноутбук HP 15-fd0127dx 15.6" IPS Touch FHD (1920x1080) Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics Windows 11 Home English silver WiFi BT Cam (B4HN8UA)