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Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204)

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Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 1
Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 2
Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 3
Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 4
Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 5
Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 6
Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 7
Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 8
Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 9
Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 10
Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 11
Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 12
Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 13
Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 14
Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 15
Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 16
Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 17
Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 18
Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 19
Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Tactio 16ALB
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 1
  • Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 2
  • Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 3
  • Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 4
  • Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 5
  • Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 6
  • Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 7
  • Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 8
  • Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 9
  • Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 10
  • Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 11
  • Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 12
  • Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 13
  • Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 14
  • Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 15
  • Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 16
  • Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 17
  • Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 18
  • Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 19
  • Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734150
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio 16ALB
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.53

Описание товара Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204)

Ноутбук iRU — это высокопроизводительное устройство, которое удовлетворит потребности как профессионалов, так и обычных пользователей. Этот ноутбук оснащен процессором Intel, гарантирующим стабильную и быструю работу. Устройство поддерживает новейшую версию Bluetooth v5.0, обеспечивая быструю и надежную передачу данных. Вес устройства составляет всего 1,78 кг, что делает его удобным для переноски и использования в дороге. Графические возможности ноутбука обеспечиваются встроенным контроллером Intel UHD Graphics, что идеально подходит для работы с графикой и просмотра мультимедийного контента. Большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей обеспечивает четкое изображение и яркие цвета, что делает работу за ним комфортной в любых условиях. Для удобства хранения данных в ноутбуке установлен SSD объемом 512 ГБ, а объем оперативной памяти составляет 16 ГБ DDR4, что способствует быстрой и плавной многозадачности. Встроенный кард-ридер станет полезным дополнением для тех, кто часто работает с различными носителями информации. Корпус устройства выполнен из пластика, который обеспечивает прочность и легкость конструкции. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Pro, предоставляя доступ к последним функциям и улучшениям от Microsoft. Произведенный в Китае, ноутбук iRU сочетает в себе надежность и современные технологии, соответствуя самым высоким стандартам. Это идеальный выбор для тех, кто ищет производительный и функциональный ноутбук для работы и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio 16ALB
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук iRU — это высокопроизводительное устройство, которое удовлетворит потребности как профессионалов, так и обычных пользователей. Этот ноутбук оснащен процессором Intel, гарантирующим стабильную и быструю работу. Устройство поддерживает новейшую версию Bluetooth v5.0, обеспечивая быструю и надежную передачу данных. Вес устройства составляет всего 1,78 кг, что делает его удобным для переноски и использования в дороге. Графические возможности ноутбука обеспечиваются встроенным контроллером Intel UHD Graphics, что идеально подходит для работы с графикой и просмотра мультимедийного контента. Большой 16-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей обеспечивает четкое изображение и яркие цвета, что делает работу за ним комфортной в любых условиях. Для удобства хранения данных в ноутбуке установлен SSD объемом 512 ГБ, а объем оперативной памяти составляет 16 ГБ DDR4, что способствует быстрой и плавной многозадачности. Встроенный кард-ридер станет полезным дополнением для тех, кто часто работает с различными носителями информации. Корпус устройства выполнен из пластика, который обеспечивает прочность и легкость конструкции. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Pro, предоставляя доступ к последним функциям и улучшениям от Microsoft. Произведенный в Китае, ноутбук iRU сочетает в себе надежность и современные технологии, соответствуя самым высоким стандартам. Это идеальный выбор для тех, кто ищет производительный и функциональный ноутбук для работы и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Tactio 16ALB Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4830mAh (2110204) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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