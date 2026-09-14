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Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P7-BDXW01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P7-BDXW01)

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Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P7-BDXW01)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Digma Pro Fortis M
Операционная система
Windows 11 Pro
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734088
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Характеристики

Бренд
Digma PRO
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Digma Pro Fortis M
Операционная система
Windows 11 Pro
Серия процессора
Intel Core i7
Количество ядер процессора
10
Тип накопителя
SSD
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.9

Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P7-BDXW01)

Ноутбук Digma PRO — это стильное и мощное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Он оснащен новейшими технологиями и выполнен в современном корпусе, сочетающем алюминий и пластик, что придает ему прочность и легкость. При весе всего 1,8 кг данный ноутбук легко брать с собой в любые поездки. Digma PRO оборудован 15,6-дюймовым экраном с высококачественной IPS-матрицей, которая обеспечивает яркие и насыщенные цвета при разрешении 1920x1080 пикселей. Это позволяет комфортно работать с графикой, просматривать видео в Full HD и наслаждаться играми с великолепной детализацией. Производительность ноутбука обеспечивается мощным процессором от Intel и 32 Гб оперативной памяти DDR4, что позволяет выполнять множество задач одновременно без задержек. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель объемом 512 Гб, который обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Графический контроллер Intel Iris Xe Graphics позволяет комфортно играть в современные игры и работать с мультимедийными приложениями. Digma PRO поддерживает Bluetooth версии v5.2, обеспечивая стабильное и быстрое соединение с беспроводными устройствами. Пользователи оценят наличие подсветки клавиатуры, что удобно для работы в условиях недостаточного освещения, и встроенного сканера отпечатка пальца для обеспечения безопасности данных. Дополнительные возможности подключения обеспечивает порт USB 2.0. Этот ноутбук выполнен в стильном сером цвете, который подчеркивает его современный и минималистичный дизайн. Digma PRO — это надежный спутник для тех, кто ценит производительность и эстетичный внешний вид.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P7-BDXW01)




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Характеристики
Бренд
Digma PRO
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Digma Pro Fortis M
Операционная система
Windows 11 Pro
Серия процессора
Intel Core i7
Количество ядер процессора
10
Тип накопителя
SSD
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Развернуть
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Digma PRO — это стильное и мощное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Он оснащен новейшими технологиями и выполнен в современном корпусе, сочетающем алюминий и пластик, что придает ему прочность и легкость. При весе всего 1,8 кг данный ноутбук легко брать с собой в любые поездки. Digma PRO оборудован 15,6-дюймовым экраном с высококачественной IPS-матрицей, которая обеспечивает яркие и насыщенные цвета при разрешении 1920x1080 пикселей. Это позволяет комфортно работать с графикой, просматривать видео в Full HD и наслаждаться играми с великолепной детализацией. Производительность ноутбука обеспечивается мощным процессором от Intel и 32 Гб оперативной памяти DDR4, что позволяет выполнять множество задач одновременно без задержек. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель объемом 512 Гб, который обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Графический контроллер Intel Iris Xe Graphics позволяет комфортно играть в современные игры и работать с мультимедийными приложениями. Digma PRO поддерживает Bluetooth версии v5.2, обеспечивая стабильное и быстрое соединение с беспроводными устройствами. Пользователи оценят наличие подсветки клавиатуры, что удобно для работы в условиях недостаточного освещения, и встроенного сканера отпечатка пальца для обеспечения безопасности данных. Дополнительные возможности подключения обеспечивает порт USB 2.0. Этот ноутбук выполнен в стильном сером цвете, который подчеркивает его современный и минималистичный дизайн. Digma PRO — это надежный спутник для тех, кто ценит производительность и эстетичный внешний вид.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 32Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 4250mAh (DN15P7-BDXW01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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