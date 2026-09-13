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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00) - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00) - фото 13
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00) - фото 14
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00) - фото 15
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
ThinkPad E16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00) - фото 10
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  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 050 руб. 
Начислим 1217 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712790
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00)
76 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ThinkPad E16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7735HS
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 680M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х33х8
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00)

Для кого и под какие задачи

Бизнес-ноутбук ThinkPad E16 второго поколения ориентирован на профессионалов, которым важны надежность, производительность и комфорт при работе с документами и таблицами. Мощный процессор Ryzen 7 и 16 ГБ оперативной памяти делают его отличным выбором для офисных задач, многозадачной работы и даже легкой обработки медиаконтента. Модель прекрасно подойдет руководителям среднего звена, бизнес-аналитикам и специалистам, проводящим много времени за работой с данными.

Процессор, видеокарта и производительность

8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 7735HS обеспечивает высокую производительность в многопоточных задачах и отлично справляется с офисными приложениями, браузером и бизнес-софтом. Встроенная графика Radeon 680M - одно из самых мощных интегрированных решений, способное не только ускорять рабочие приложения, но и запускать несложные игры на средних настройках. Связка процессора и видеоядра оптимизирована для энергоэффективной работы без лишнего нагрева.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает качественную картинку с широкими углами обзора и достаточной яркостью для работы в офисе. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для документов и таблиц, а матовое покрытие минимизирует блики. IPS-матрица гарантирует точную цветопередачу и комфортный просмотр текста в течение длительного времени.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество приложений и браузерных вкладок без потери производительности. Быстрый SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает моментальную загрузку системы и программ, а также достаточно места для рабочих файлов и документов. Возможности апгрейда позволяют при необходимости нарастить объем хранилища.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ThinkPad E16 сочетает классический деловой дизайн с надежностью, присущей бизнес-линейке Lenovo. Система охлаждения оптимизирована для работы в офисных условиях - она эффективно отводит тепло от компонентов, оставаясь при этом тихой. Емкая батарея обеспечивает длительную автономную работу, что особенно важно при частых встречах и командировках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми для бизнес-работы портами, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешних мониторов и сетевой разъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Фирменная клавиатура ThinkPad с подсветкой и трекпойнтом, качественный тачпад и сканер отпечатка пальца добавляют комфорта и безопасности при ежедневном использовании.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Объем SSD может потребовать расширения при работе с большими объемами данных. Модель отлично подойдет для бизнес-задач и офисной работы, но тем, кто планирует работать с тяжелым профессиональным софтом или играть в требовательные игры, стоит присмотреться к версиям с дискретной графикой.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ThinkPad E16
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7735HS
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 680M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Бизнес-ноутбук ThinkPad E16 второго поколения ориентирован на профессионалов, которым важны надежность, производительность и комфорт при работе с документами и таблицами. Мощный процессор Ryzen 7 и 16 ГБ оперативной памяти делают его отличным выбором для офисных задач, многозадачной работы и даже легкой обработки медиаконтента. Модель прекрасно подойдет руководителям среднего звена, бизнес-аналитикам и специалистам, проводящим много времени за работой с данными.

Процессор, видеокарта и производительность

8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 7735HS обеспечивает высокую производительность в многопоточных задачах и отлично справляется с офисными приложениями, браузером и бизнес-софтом. Встроенная графика Radeon 680M - одно из самых мощных интегрированных решений, способное не только ускорять рабочие приложения, но и запускать несложные игры на средних настройках. Связка процессора и видеоядра оптимизирована для энергоэффективной работы без лишнего нагрева.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает качественную картинку с широкими углами обзора и достаточной яркостью для работы в офисе. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для документов и таблиц, а матовое покрытие минимизирует блики. IPS-матрица гарантирует точную цветопередачу и комфортный просмотр текста в течение длительного времени.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество приложений и браузерных вкладок без потери производительности. Быстрый SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает моментальную загрузку системы и программ, а также достаточно места для рабочих файлов и документов. Возможности апгрейда позволяют при необходимости нарастить объем хранилища.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ThinkPad E16 сочетает классический деловой дизайн с надежностью, присущей бизнес-линейке Lenovo. Система охлаждения оптимизирована для работы в офисных условиях - она эффективно отводит тепло от компонентов, оставаясь при этом тихой. Емкая батарея обеспечивает длительную автономную работу, что особенно важно при частых встречах и командировках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми для бизнес-работы портами, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешних мониторов и сетевой разъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Фирменная клавиатура ThinkPad с подсветкой и трекпойнтом, качественный тачпад и сканер отпечатка пальца добавляют комфорта и безопасности при ежедневном использовании.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Объем SSD может потребовать расширения при работе с большими объемами данных. Модель отлично подойдет для бизнес-задач и офисной работы, но тем, кто планирует работать с тяжелым профессиональным софтом или играть в требовательные игры, стоит присмотреться к версиям с дискретной графикой.

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Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00) - стоимость товара 76050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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