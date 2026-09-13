Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00)
Для кого и под какие задачи
Бизнес-ноутбук ThinkPad E16 второго поколения ориентирован на профессионалов, которым важны надежность, производительность и комфорт при работе с документами и таблицами. Мощный процессор Ryzen 7 и 16 ГБ оперативной памяти делают его отличным выбором для офисных задач, многозадачной работы и даже легкой обработки медиаконтента. Модель прекрасно подойдет руководителям среднего звена, бизнес-аналитикам и специалистам, проводящим много времени за работой с данными.
Процессор, видеокарта и производительность
8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 7735HS обеспечивает высокую производительность в многопоточных задачах и отлично справляется с офисными приложениями, браузером и бизнес-софтом. Встроенная графика Radeon 680M - одно из самых мощных интегрированных решений, способное не только ускорять рабочие приложения, но и запускать несложные игры на средних настройках. Связка процессора и видеоядра оптимизирована для энергоэффективной работы без лишнего нагрева.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-экран с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает качественную картинку с широкими углами обзора и достаточной яркостью для работы в офисе. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для документов и таблиц, а матовое покрытие минимизирует блики. IPS-матрица гарантирует точную цветопередачу и комфортный просмотр текста в течение длительного времени.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество приложений и браузерных вкладок без потери производительности. Быстрый SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает моментальную загрузку системы и программ, а также достаточно места для рабочих файлов и документов. Возможности апгрейда позволяют при необходимости нарастить объем хранилища.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ThinkPad E16 сочетает классический деловой дизайн с надежностью, присущей бизнес-линейке Lenovo. Система охлаждения оптимизирована для работы в офисных условиях - она эффективно отводит тепло от компонентов, оставаясь при этом тихой. Емкая батарея обеспечивает длительную автономную работу, что особенно важно при частых встречах и командировках.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен всеми необходимыми для бизнес-работы портами, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешних мониторов и сетевой разъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Фирменная клавиатура ThinkPad с подсветкой и трекпойнтом, качественный тачпад и сканер отпечатка пальца добавляют комфорта и безопасности при ежедневном использовании.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Объем SSD может потребовать расширения при работе с большими объемами данных. Модель отлично подойдет для бизнес-задач и офисной работы, но тем, кто планирует работать с тяжелым профессиональным софтом или играть в требовательные игры, стоит присмотреться к версиям с дискретной графикой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 73 000 руб.18250 руб. в СплитНоутбук Samsung Galaxy Book 4 NP750 Core 7 150U 16Gb SSD512Gb In...
-
В наличииЦена 73 520 руб.18380 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD512Gb/5 co...
-
В наличииЦена 73 520 руб.18380 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Neo A3404 A18 Pro 6 core 8Gb SSD512Gb/5 co...
-
В наличииЦена 74 450 руб.18613 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-i5H16512G0D Core 5 210H 16Gb...
-
В наличииЦена 75 320 руб.18830 руб. в СплитMaibenben X16A-R77435 [X16A-R774350F2RLG4E10] Grey 16" {FHD IPS ...
-
В наличииЦена 75 400 руб.18850 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 15 F1MG-1071XRU Intel Core 7 150U/16Gb (1*16 ...
-
В наличииЦена 76 190 руб.19048 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 14 F1MG-484XRU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Inte...
-
В наличииЦена 76 660 руб.19165 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 77 620 руб.19405 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH131 Ryzen AI 5 330 16Gb SSD5...
-
В наличииЦена 77 700 руб.19425 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP AMD Ryzen 7 7735HS/16Gb (1*16...
-
В наличииЦена 78 410 руб.19603 руб. в СплитНоутбук Acer SFL16-51M-785G Core Ultra 7 155U 16Gb SSD1Tb Intel ...
-
В наличииЦена 79 280 руб. 96 860 руб.19820 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 14" (8A600EA)
Для кого и под какие задачи
Бизнес-ноутбук ThinkPad E16 второго поколения ориентирован на профессионалов, которым важны надежность, производительность и комфорт при работе с документами и таблицами. Мощный процессор Ryzen 7 и 16 ГБ оперативной памяти делают его отличным выбором для офисных задач, многозадачной работы и даже легкой обработки медиаконтента. Модель прекрасно подойдет руководителям среднего звена, бизнес-аналитикам и специалистам, проводящим много времени за работой с данными.
Процессор, видеокарта и производительность
8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 7735HS обеспечивает высокую производительность в многопоточных задачах и отлично справляется с офисными приложениями, браузером и бизнес-софтом. Встроенная графика Radeon 680M - одно из самых мощных интегрированных решений, способное не только ускорять рабочие приложения, но и запускать несложные игры на средних настройках. Связка процессора и видеоядра оптимизирована для энергоэффективной работы без лишнего нагрева.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-экран с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает качественную картинку с широкими углами обзора и достаточной яркостью для работы в офисе. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для документов и таблиц, а матовое покрытие минимизирует блики. IPS-матрица гарантирует точную цветопередачу и комфортный просмотр текста в течение длительного времени.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество приложений и браузерных вкладок без потери производительности. Быстрый SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает моментальную загрузку системы и программ, а также достаточно места для рабочих файлов и документов. Возможности апгрейда позволяют при необходимости нарастить объем хранилища.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ThinkPad E16 сочетает классический деловой дизайн с надежностью, присущей бизнес-линейке Lenovo. Система охлаждения оптимизирована для работы в офисных условиях - она эффективно отводит тепло от компонентов, оставаясь при этом тихой. Емкая батарея обеспечивает длительную автономную работу, что особенно важно при частых встречах и командировках.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен всеми необходимыми для бизнес-работы портами, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешних мониторов и сетевой разъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Фирменная клавиатура ThinkPad с подсветкой и трекпойнтом, качественный тачпад и сканер отпечатка пальца добавляют комфорта и безопасности при ежедневном использовании.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Объем SSD может потребовать расширения при работе с большими объемами данных. Модель отлично подойдет для бизнес-задач и офисной работы, но тем, кто планирует работать с тяжелым профессиональным софтом или играть в требовательные игры, стоит присмотреться к версиям с дискретной графикой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 Ryzen 7 7735HS 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 680M 16" IPS WUXGA без ОС black (21M5S09E00)