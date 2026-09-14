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Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA-RP096 Intel Core 5 210H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Cool Silver/1.8kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA-RP096 Intel Core 5 210H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Cool Silver/1.8kg

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Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA-RP096 Intel Core 5 210H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Cool Silver/1.8kg - фото 1
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA-RP096 Intel Core 5 210H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Cool Silver/1.8kg - фото 2
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA-RP096 Intel Core 5 210H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Cool Silver/1.8kg - фото 3
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA-RP096 Intel Core 5 210H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Cool Silver/1.8kg - фото 4
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA-RP096 Intel Core 5 210H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Cool Silver/1.8kg - фото 5
Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA-RP096 Intel Core 5 210H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Cool Silver/1.8kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Vivobook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA-RP096 Intel Core 5 210H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Cool Silver/1.8kg - фото 1
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA-RP096 Intel Core 5 210H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Cool Silver/1.8kg - фото 2
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA-RP096 Intel Core 5 210H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Cool Silver/1.8kg - фото 3
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA-RP096 Intel Core 5 210H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Cool Silver/1.8kg - фото 4
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA-RP096 Intel Core 5 210H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Cool Silver/1.8kg - фото 5
  • Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA-RP096 Intel Core 5 210H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Cool Silver/1.8kg - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737278
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Vivobook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
Вт*час: 70
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х7
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA-RP096 Intel Core 5 210H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Cool Silver/1.8kg

Ноутбук Asus VivoBook S3607VA-RP105 подходит для учебы и работы, сочетая производительность и удобство. Он создан для пользователей, которым важен быстрый отклик системы и длительная работа без дискомфорта. Модель оснащена современным процессором и большим экраном с расширенным разрешением.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA-RP096 Intel Core 5 210H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Cool Silver/1.8kg




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Vivobook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
Вт*час: 70
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus VivoBook S3607VA-RP105 подходит для учебы и работы, сочетая производительность и удобство. Он создан для пользователей, которым важен быстрый отклик системы и длительная работа без дискомфорта. Модель оснащена современным процессором и большим экраном с расширенным разрешением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS Vivobook S16 S3607VA-RP096 Intel Core 5 210H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/144Hz/NoOS/Cool Silver/1.8kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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