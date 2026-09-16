Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0'' Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Silver (MHFA4HN/A)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Neo
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2408x1506
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736016
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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Neo
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2408x1506
Тип матрицы
Liquid Retina
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple A18 Pro
Модель процессора
A18 Pro
Частота процессора, ГГц
3.78
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple A18 Pro 5 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Энергоемкость батареи
36.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.2
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0'' Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Silver (MHFA4HN/A)
Лёгкий и элегантный ноутбук Apple весом всего 1,23 кг легко поместится в сумке — идеален для работы в дороге и дома. Яркий 13-дюймовый экран Liquid Retina с разрешением 2408x1506 порадует четкими деталями и насыщенными цветами, а серебристый алюминиевый корпус добавит стильности вашему образу. Оперативная память 8 Гб и быстрый SSD обеспечивают молниеносную работу приложений. На борту — современный процессор Apple A18 Pro и встройка для уверенного решения ежедневных задач. Система Mac OS подарит чистоту интерфейса и фирменную простоту использования.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, Серебристый, 8 Гб ОЗУ, Маленькие, Для работы, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Neo
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2408x1506
Тип матрицы
Liquid Retina
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple A18 Pro
Модель процессора
A18 Pro
Частота процессора, ГГц
3.78
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple A18 Pro 5 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Энергоемкость батареи
36.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Лёгкий и элегантный ноутбук Apple весом всего 1,23 кг легко поместится в сумке — идеален для работы в дороге и дома. Яркий 13-дюймовый экран Liquid Retina с разрешением 2408x1506 порадует четкими деталями и насыщенными цветами, а серебристый алюминиевый корпус добавит стильности вашему образу. Оперативная память 8 Гб и быстрый SSD обеспечивают молниеносную работу приложений. На борту — современный процессор Apple A18 Pro и встройка для уверенного решения ежедневных задач. Система Mac OS подарит чистоту интерфейса и фирменную простоту использования.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, Серебристый, 8 Гб ОЗУ, Маленькие, Для работы, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, Серебристый, 8 Гб ОЗУ, Маленькие, Для работы, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0'' Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Silver (MHFA4HN/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0'' Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Silver (MHFA4HN/A)