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ИБП PowerMan Online 3000 (6120491) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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ИБП PowerMan Online 3000 (6120491)

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ИБП PowerMan Online 3000 (6120491) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
  • ИБП PowerMan Online 3000 (6120491) - фото 1
  • ИБП PowerMan Online 3000 (6120491) - фото 2
  • ИБП PowerMan Online 3000 (6120491) - фото 3
  • ИБП PowerMan Online 3000 (6120491) - фото 4
  • ИБП PowerMan Online 3000 (6120491) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666912
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Размеры в упаковке, см
46х34х19
Вес, кг.
28

Описание товара ИБП PowerMan Online 3000 (6120491)

ИБП PowerMan Online 3000 - самая мощная модель в данной линейке. ИБП построен по схеме двойного преобразования энергии, которая не требует переключения питания сеть/батарея. Форма выходного напряжения - ВСЕГДА синусоидальная. Благодаря используемой технологии преобразования энергии достигается широкий диапазон напряжений сети (115В-295В), при работе в котором не используется энергия аккумуляторов, что обеспечивает длительный срок их службы. ИБП обеспечивает корректную работу фазозависимой нагрузки как при работе от сети, так и при питании нагрузки от батареи. Источник бесперебойного питания POWERMAN ONLINE 3000 обеспечит высочайший уровень защиты компьютерной, коммуникационной техники, систем управления, банковского оборудования (платежные терминалы), промышленного оборудования, где предъявляются самые высокие требования к качеству электропитания.

Отзывы о товаре ИБП PowerMan Online 3000 (6120491)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Описание
ИБП PowerMan Online 3000 - самая мощная модель в данной линейке. ИБП построен по схеме двойного преобразования энергии, которая не требует переключения питания сеть/батарея. Форма выходного напряжения - ВСЕГДА синусоидальная. Благодаря используемой технологии преобразования энергии достигается широкий диапазон напряжений сети (115В-295В), при работе в котором не используется энергия аккумуляторов, что обеспечивает длительный срок их службы. ИБП обеспечивает корректную работу фазозависимой нагрузки как при работе от сети, так и при питании нагрузки от батареи. Источник бесперебойного питания POWERMAN ONLINE 3000 обеспечит высочайший уровень защиты компьютерной, коммуникационной техники, систем управления, банковского оборудования (платежные терминалы), промышленного оборудования, где предъявляются самые высокие требования к качеству электропитания.
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Отзывы


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