ИБП PowerMan Online 3000 (6120491)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара ИБП PowerMan Online 3000 (6120491)
ИБП PowerMan Online 3000 - самая мощная модель в данной линейке. ИБП построен по схеме двойного преобразования энергии, которая не требует переключения питания сеть/батарея. Форма выходного напряжения - ВСЕГДА синусоидальная. Благодаря используемой технологии преобразования энергии достигается широкий диапазон напряжений сети (115В-295В), при работе в котором не используется энергия аккумуляторов, что обеспечивает длительный срок их службы. ИБП обеспечивает корректную работу фазозависимой нагрузки как при работе от сети, так и при питании нагрузки от батареи. Источник бесперебойного питания POWERMAN ONLINE 3000 обеспечит высочайший уровень защиты компьютерной, коммуникационной техники, систем управления, банковского оборудования (платежные терминалы), промышленного оборудования, где предъявляются самые высокие требования к качеству электропитания.
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