Мобильный телефон Maxvi B110 Dual Sim Blue
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666535
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х6
Вес, г.
300
Описание товара Мобильный телефон Maxvi B110 Dual Sim Blue
Простой в использовании телефон с большими клавишами, удобным интерфейсом и ярким фонариком. Аккумулятор ёмкостью 1000 мАч обеспечит надежную связь до 120 часов в режиме ожидания и до 6 часов в режиме непрерывных разговоров. Этот телефон оснащён функцией SOS, которая позволит мгновенно отправить сигнал тревоги в экстренных случаях.
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Простой в использовании телефон с большими клавишами, удобным интерфейсом и ярким фонариком. Аккумулятор ёмкостью 1000 мАч обеспечит надежную связь до 120 часов в режиме ожидания и до 6 часов в режиме непрерывных разговоров. Этот телефон оснащён функцией SOS, которая позволит мгновенно отправить сигнал тревоги в экстренных случаях.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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