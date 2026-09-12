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Muse - Absolution (Box) (coloured) (5054197674396) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Muse - Absolution (Box) (coloured) (5054197674396) виниловая пластинка

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Muse - Absolution (Box) (coloured) (5054197674396) виниловая пластинка - фото 1
Muse - Absolution (Box) (coloured) (5054197674396) виниловая пластинка - фото 2
Muse - Absolution (Box) (coloured) (5054197674396) виниловая пластинка - фото 3
Muse - Absolution (Box) (coloured) (5054197674396) виниловая пластинка - фото 4
Muse - Absolution (Box) (coloured) (5054197674396) виниловая пластинка - фото 5
Muse - Absolution (Box) (coloured) (5054197674396) виниловая пластинка - фото 6
Muse - Absolution (Box) (coloured) (5054197674396) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
ABSOLUTION
Жанр
Зарубежный поп-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Muse - Absolution (Box) (coloured) (5054197674396) виниловая пластинка - фото 1
  • Muse - Absolution (Box) (coloured) (5054197674396) виниловая пластинка - фото 2
  • Muse - Absolution (Box) (coloured) (5054197674396) виниловая пластинка - фото 3
  • Muse - Absolution (Box) (coloured) (5054197674396) виниловая пластинка - фото 4
  • Muse - Absolution (Box) (coloured) (5054197674396) виниловая пластинка - фото 5
  • Muse - Absolution (Box) (coloured) (5054197674396) виниловая пластинка - фото 6
  • Muse - Absolution (Box) (coloured) (5054197674396) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665573
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197674396]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
ABSOLUTION
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Intro, Apocalypse Please, Time Is Running Out, Sing For Absolution, Stockholm Syndrome, Falling Away With You, Interlude, Hysteria, Blackout, Butterflies And Hurricanes, The Small Print, Fury, Endlessly, Thoughts Of A Dying Atheist, Ruled By Secrecy, Apocalypse Please (Vocals And Keyboard Only), Time Is Running Out (Recorded Live At The Wiltern Theater 2004), Sing For Absolution (Recorded Live At The Antic Arena, Vienne 2004), Falling Away With You (Demo 2002), Hysteria (Demo 2002), Hysteria (Re
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
2 CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Muse - Absolution (Box) (coloured) (5054197674396) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Muse / Absolution - прекрасное музыкальное произведение, изданное в честь двадцатилетия альбома, представленное в формате серебристого и прозрачного винила на пяти пластинках. Альбом Absolution от группы Muse - настоящий шедевр, который завоевал сердца миллионов фанатов по всему миру. Каждая композиция этого альбома несет в себе потрясающую энергетику и эмоциональную глубину, приковывая внимание слушателя с первых нот и не отпуская до самого конца. Стильная смесь альтернативного рока, электроники и прогрессивной музыки создает неповторимый звуковой ландшафт, который заставляет переживать и мечтать вместе с каждой композицией. Эта виниловая пластинка в формате серебристого и прозрачного винила — настоящая находка для коллекционеров и поклонников группы Muse. Красивый дизайн и необычный цветовой оттенок винила создают неповторимый эстетический образ и делают эту пластинку по-настоящему уникальной.



Теги товара: Поп-музыка, Indie

Отзывы о товаре Muse - Absolution (Box) (coloured) (5054197674396) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197674396]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Muse
Альбом (сингл)
ABSOLUTION
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Intro, Apocalypse Please, Time Is Running Out, Sing For Absolution, Stockholm Syndrome, Falling Away With You, Interlude, Hysteria, Blackout, Butterflies And Hurricanes, The Small Print, Fury, Endlessly, Thoughts Of A Dying Atheist, Ruled By Secrecy, Apocalypse Please (Vocals And Keyboard Only), Time Is Running Out (Recorded Live At The Wiltern Theater 2004), Sing For Absolution (Recorded Live At The Antic Arena, Vienne 2004), Falling Away With You (Demo 2002), Hysteria (Demo 2002), Hysteria (Re
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
2 CD
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Muse / Absolution - прекрасное музыкальное произведение, изданное в честь двадцатилетия альбома, представленное в формате серебристого и прозрачного винила на пяти пластинках. Альбом Absolution от группы Muse - настоящий шедевр, который завоевал сердца миллионов фанатов по всему миру. Каждая композиция этого альбома несет в себе потрясающую энергетику и эмоциональную глубину, приковывая внимание слушателя с первых нот и не отпуская до самого конца. Стильная смесь альтернативного рока, электроники и прогрессивной музыки создает неповторимый звуковой ландшафт, который заставляет переживать и мечтать вместе с каждой композицией. Эта виниловая пластинка в формате серебристого и прозрачного винила — настоящая находка для коллекционеров и поклонников группы Muse. Красивый дизайн и необычный цветовой оттенок винила создают неповторимый эстетический образ и делают эту пластинку по-настоящему уникальной.


Теги товара: Поп-музыка, Indie
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Отзывы


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