Muse - Absolution (Box) (coloured) (5054197674396) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Muse - Absolution (Box) (coloured) (5054197674396) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Muse / Absolution - прекрасное музыкальное произведение, изданное в честь двадцатилетия альбома, представленное в формате серебристого и прозрачного винила на пяти пластинках. Альбом Absolution от группы Muse - настоящий шедевр, который завоевал сердца миллионов фанатов по всему миру. Каждая композиция этого альбома несет в себе потрясающую энергетику и эмоциональную глубину, приковывая внимание слушателя с первых нот и не отпуская до самого конца. Стильная смесь альтернативного рока, электроники и прогрессивной музыки создает неповторимый звуковой ландшафт, который заставляет переживать и мечтать вместе с каждой композицией. Эта виниловая пластинка в формате серебристого и прозрачного винила — настоящая находка для коллекционеров и поклонников группы Muse. Красивый дизайн и необычный цветовой оттенок винила создают неповторимый эстетический образ и делают эту пластинку по-настоящему уникальной.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Indie
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 660 руб.4165 руб. в СплитDepeche Mode - Spirit - The 12" Singles (V12) (Box) (01965881036...
-
В наличииЦена 16 660 руб.4165 руб. в СплитBoney M. - Hits: The Mixes Ep Collection (Volume 1) (Box Set) (C...
-
В наличииЦена 16 660 руб.4165 руб. в СплитThe Smashing Pumpkins - Mellon Collie And The Infinite Sadness (...
-
В наличииЦена 16 660 руб.4165 руб. в СплитRod Stewart - 1975-1978 (Box) (0081227932657) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 16 660 руб.4165 руб. в СплитDepeche Mode - Sounds Of The Universe - The 12" Singles (Box) (0...
-
В наличииЦена 16 660 руб.4165 руб. в СплитDepeche Mode - Delta Machine - The 12" Singles (0196587653613) в...
-
В наличииЦена 16 660 руб.4165 руб. в СплитThe Black Keys - El Camino (Box) (0075597914368) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 16 660 руб.4165 руб. в СплитQueen - The Platinum Collection (Box) (0602488063494) виниловая ...
-
В наличииЦена 16 670 руб.4168 руб. в СплитU2 - Songs Of Surrender (Box) (0602445495580) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 16 780 руб.4195 руб. в СплитMarillion - Clutching At Straws (Box) (0190295605179) виниловая ...
-
В наличииЦена 16 780 руб.4195 руб. в СплитSantana - Lotus (Analogue, Original Master Recording) (019658885...
-
В наличииЦена 17 250 руб.4313 руб. в СплитSepultura - Roots (Box) (0081227879815) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Indie
Отзывы о товаре Muse - Absolution (Box) (coloured) (5054197674396) виниловая пластинка