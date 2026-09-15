Eric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums (Box) (0093624895183) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Eric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums (Box) (0093624895183) виниловая пластинка
Лимитированный бокс-сет легендарного британского рок-музыканта Эрика Клэптона. Коллекция охватывает 15 лет творчества музыканта с ремастированными версиями первых шести сольных студийных альбомов Клэптона на Reprise Records, а также дополнительным LP раритетов, включая ранее не издававшийся ремикс на «Pilgrim».. Эрик Клэптон, один из самых влиятельных и успешных музыкальных исполнителей, присоединился к Reprise Records в 1983 году, положив начало плодотворному периоду, который охватывает 30 лет и некоторые из его самых знаменитых работ. Предстоящее ограниченное издание, бокс-сет из 12 пластинок, пересматривает первые шесть альбомов Клэптона для Reprise вместе с пластинкой, эксклюзивной для этой коллекции, которая включает раритеты той эпохи, включая ранее не издававшийся ремикс на «Pilgrim» соавтора и давнего продюсера Клэптона Саймона Клайми.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Eric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums (Box) (0093624895183) виниловая пластинка