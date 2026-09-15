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Eric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums (Box) (0093624895183) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums (Box) (0093624895183) виниловая пластинка

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Eric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums (Box) (0093624895183) виниловая пластинка - фото 1
Eric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums (Box) (0093624895183) виниловая пластинка - фото 2
Eric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums (Box) (0093624895183) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
The Complete Reprise Studio Albums
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Eric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums (Box) (0093624895183) виниловая пластинка - фото 1
  • Eric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums (Box) (0093624895183) виниловая пластинка - фото 2
  • Eric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums (Box) (0093624895183) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
18 900 руб.  29 300 руб. 
Начислим 303 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647449
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Eric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums (Box) (0093624895183) виниловая пластинка
18 900 руб. -35%
29 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise Records, Bushbranch LTD
Barcode
[0093624895183]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
The Complete Reprise Studio Albums
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х15
Вес, г.
300

Описание товара Eric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums (Box) (0093624895183) виниловая пластинка

Лимитированный бокс-сет легендарного британского рок-музыканта Эрика Клэптона. Коллекция охватывает 15 лет творчества музыканта с ремастированными версиями первых шести сольных студийных альбомов Клэптона на Reprise Records, а также дополнительным LP раритетов, включая ранее не издававшийся ремикс на «Pilgrim».. Эрик Клэптон, один из самых влиятельных и успешных музыкальных исполнителей, присоединился к Reprise Records в 1983 году, положив начало плодотворному периоду, который охватывает 30 лет и некоторые из его самых знаменитых работ. Предстоящее ограниченное издание, бокс-сет из 12 пластинок, пересматривает первые шесть альбомов Клэптона для Reprise вместе с пластинкой, эксклюзивной для этой коллекции, которая включает раритеты той эпохи, включая ранее не издававшийся ремикс на «Pilgrim» соавтора и давнего продюсера Клэптона Саймона Клайми.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Eric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums (Box) (0093624895183) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise Records, Bushbranch LTD
Barcode
[0093624895183]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Eric Clapton
Альбом (сингл)
The Complete Reprise Studio Albums
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Германия
Описание
Лимитированный бокс-сет легендарного британского рок-музыканта Эрика Клэптона. Коллекция охватывает 15 лет творчества музыканта с ремастированными версиями первых шести сольных студийных альбомов Клэптона на Reprise Records, а также дополнительным LP раритетов, включая ранее не издававшийся ремикс на «Pilgrim».. Эрик Клэптон, один из самых влиятельных и успешных музыкальных исполнителей, присоединился к Reprise Records в 1983 году, положив начало плодотворному периоду, который охватывает 30 лет и некоторые из его самых знаменитых работ. Предстоящее ограниченное издание, бокс-сет из 12 пластинок, пересматривает первые шесть альбомов Клэптона для Reprise вместе с пластинкой, эксклюзивной для этой коллекции, которая включает раритеты той эпохи, включая ранее не издававшийся ремикс на «Pilgrim» соавтора и давнего продюсера Клэптона Саймона Клайми.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums (Box) (0093624895183) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 18900 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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