Sepultura - Sepulnation - The Studio Album 1998-2009 (Box) (4050538670844) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Sepultura - Sepulnation - The Studio Album 1998-2009 (Box) (4050538670844) виниловая пластинка
Sepulnation - ремастированные переиздания пяти альбомов группы Sepultura: Against (1998), Nation (2001), Roorback (включает Revolusongs EP) (2003), Dante XXI (2006) и A-Lex (2009). Релиз представлен в подарочном бокс-сете на восьми винилах. Sepultura - бразильская метал-группа, образованная в 1984 году. За всю свою карьеру Sepultura выпустила тринадцать полноформатных альбомов и сменила много музыкальных жанров, среди которых блэк-метал, дэт-метал, трэш-метал, грув-метал и ню-метал. Sepultura сыграла важную роль в становлении бразильского метала и дэт-метала вообще, она является одним из важнейших исполнителей трэш-метала. На сегодняшний день во всём мире продано более одного миллиона копий альбома Arise (он сертифицирован RIAA как платиновый), а два альбома группы - Chaos A.D. и Roots - сертифицированы RIAA как золотые, это означает, что только в США продано более полумиллиона копий каждого. Продажи альбома Beneath the Remains по всему миру составляют 600 000 копий. Общие же продажи составляют более пятнадцати миллионов копий альбомов, что достаточно редко для групп, играющих в экстремальных направлениях, и свидетельствует о коммерческом успехе Sepultura. Название Sepultura в переводе с португальского значит могила и было дано группе Максом Кавалера после того, как он перевёл текст песни Dancing on Your Grave (Танцуя на твоей могиле) группы Mot?rhead. Произношение названия группы можно услышать в песне Born Stubborn.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 310 руб.4578 руб. в СплитOST - Jeymes Samuel's Spaghetti Western Collection (Various Arti...
-
В наличииЦена 18 430 руб.4608 руб. в СплитElectric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step P...
-
В наличииЦена 18 430 руб.4608 руб. в СплитCannonball Adderley - Somethin' Else (Box) (Audiophile One-Step ...
-
В наличииЦена 18 430 руб.4608 руб. в СплитThe Eagles - Long Run (Box) (Original Master Recording) (0821797...
-
В наличииЦена 18 430 руб.4608 руб. в СплитJoni Mitchell - Blue (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (08217...
-
В наличииЦена 18 430 руб.4608 руб. в Сплит0821797202725, Eagles, One Of These Nights (Original Master Reco...
-
В наличииЦена 18 430 руб.4608 руб. в СплитMiles Davis - Bitches Brew (55Th Anniversary) (194399825914) вин...
-
В наличииЦена 18 440 руб.4610 руб. в СплитВладимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box...
-
В наличииЦена 18 550 руб.4638 руб. в СплитMarillion - Afraid Of Sunlight (Box) (0190295477226) виниловая п...
-
В наличииЦена 18 550 руб.4638 руб. в СплитMarillion - Misplaced Childhood (Box) (0190295865511) виниловая ...
-
В наличииЦена 18 790 руб.4698 руб. в СплитBad Boys Blue - Vol.1 (8Lp Box Limited Collection, Coloured Viny...
-
В наличииЦена 18 900 руб. 29 300 руб.4725 руб. в СплитEric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums (Box) (0093624...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Sepultura - Sepulnation - The Studio Album 1998-2009 (Box) (4050538670844) виниловая пластинка