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OST - Jeymes Samuel's Spaghetti Western Collection (Various Artists) (Box) (coloured) (8024709286024) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Jeymes Samuel's Spaghetti Western Collection (Various Artists) (Box) (coloured) (8024709286024) виниловая пластинка

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OST - Jeymes Samuel&#039;s Spaghetti Western Collection (Various Artists) (Box) (coloured) (8024709286024) виниловая пластинка - фото 1
OST - Jeymes Samuel&#039;s Spaghetti Western Collection (Various Artists) (Box) (coloured) (8024709286024) виниловая пластинка - фото 2
OST - Jeymes Samuel&#039;s Spaghetti Western Collection (Various Artists) (Box) (coloured) (8024709286024) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jeymes Samuel's Spaghetti Western Collection
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Jeymes Samuel&#039;s Spaghetti Western Collection (Various Artists) (Box) (coloured) (8024709286024) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Jeymes Samuel&#039;s Spaghetti Western Collection (Various Artists) (Box) (coloured) (8024709286024) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Jeymes Samuel&#039;s Spaghetti Western Collection (Various Artists) (Box) (coloured) (8024709286024) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 310 руб. 
Начислим 584 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717082
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Jeymes Samuel's Spaghetti Western Collection (Various Artists) (Box) (coloured) (8024709286024) виниловая пластинка
18 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[8024709286024]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jeymes Samuel's Spaghetti Western Collection
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Sonny, They Call Him Django, Lo Ammazz? Come Un Cane...Ma Lui Rideva Ancora – M14 (Tensivo Suspense), That Man, A Gringo Like Me, The Yankee Fellow, Gray Skies, Cuando Se Muere El Sol, Concerto Per Un Killer, Find A Man, Arizona Colt, Il Cammino di Ogni Speranza, Clayton, Give Me Back, Vendetta Per Vendetta, I Must Go, Era Un Cow-Boy, Ballata Per Un Pistolero, Hey Amigo You're Dead, Jerry Theme, The Light, The Light (Instrumental), Unbroken, Unbroken (Instrumental)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Jeymes Samuel's Spaghetti Western Collection (Various Artists) (Box) (coloured) (8024709286024) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sonny, They Call Him Django, Lo Ammazz? Come Un Cane...Ma Lui Rideva Ancora – M14 (Tensivo Suspense), That Man, A Gringo Like Me, The Yankee Fellow, Gray Skies, Cuando Se Muere El Sol, Concerto Per Un Killer, Find A Man, Arizona Colt, Il Cammino di Ogni Speranza, Clayton, Give Me Back, Vendetta Per Vendetta, I Must Go, Era Un Cow-Boy, Ballata Per Un Pistolero, Hey Amigo You're Dead, Jerry Theme, The Light, The Light (Instrumental), Unbroken, Unbroken (Instrumental)



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Jeymes Samuel's Spaghetti Western Collection (Various Artists) (Box) (coloured) (8024709286024) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[8024709286024]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jeymes Samuel's Spaghetti Western Collection
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Sonny, They Call Him Django, Lo Ammazz? Come Un Cane...Ma Lui Rideva Ancora – M14 (Tensivo Suspense), That Man, A Gringo Like Me, The Yankee Fellow, Gray Skies, Cuando Se Muere El Sol, Concerto Per Un Killer, Find A Man, Arizona Colt, Il Cammino di Ogni Speranza, Clayton, Give Me Back, Vendetta Per Vendetta, I Must Go, Era Un Cow-Boy, Ballata Per Un Pistolero, Hey Amigo You're Dead, Jerry Theme, The Light, The Light (Instrumental), Unbroken, Unbroken (Instrumental)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sonny, They Call Him Django, Lo Ammazz? Come Un Cane...Ma Lui Rideva Ancora – M14 (Tensivo Suspense), That Man, A Gringo Like Me, The Yankee Fellow, Gray Skies, Cuando Se Muere El Sol, Concerto Per Un Killer, Find A Man, Arizona Colt, Il Cammino di Ogni Speranza, Clayton, Give Me Back, Vendetta Per Vendetta, I Must Go, Era Un Cow-Boy, Ballata Per Un Pistolero, Hey Amigo You're Dead, Jerry Theme, The Light, The Light (Instrumental), Unbroken, Unbroken (Instrumental)


Теги товара: Кинематограф
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OST - Jeymes Samuel's Spaghetti Western Collection (Various Artists) (Box) (coloured) (8024709286024) виниловая пластинка - стоимость товара 18310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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