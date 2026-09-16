Bad Boys Blue - Vol.1 (8Lp Box Limited Collection, Coloured Vinyl) (4680068803209) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Vol.1
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 790 руб.
В наличии
Код товара: 718368
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803209]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Vol.1
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
LP 1 Hot Girls, Bad Boys, LP 2 Heartbeat, LP 3 Love is No Crime, LP 4 My Blue World, LP 5 The Fifth, LP 6 Game Of Love, LP 7 House Of Silence, LP 8 Totally
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х12
Вес, г.
300
Описание товара Bad Boys Blue - Vol.1 (8Lp Box Limited Collection, Coloured Vinyl) (4680068803209) виниловая пластинка
Немецкая евродиско-группа, образованная в Кёльне в 1984 году лейблом звукозаписи Coconut Records, коим руководили Тони Хендрик и Карин Хаартмен. Группа за свою историю выпустила около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе в США.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803209]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
Vol.1
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
LP 1 Hot Girls, Bad Boys, LP 2 Heartbeat, LP 3 Love is No Crime, LP 4 My Blue World, LP 5 The Fifth, LP 6 Game Of Love, LP 7 House Of Silence, LP 8 Totally
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Немецкая евродиско-группа, образованная в Кёльне в 1984 году лейблом звукозаписи Coconut Records, коим руководили Тони Хендрик и Карин Хаартмен. Группа за свою историю выпустила около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе в США.
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Bad Boys Blue - Vol.1 (8Lp Box Limited Collection, Coloured Vinyl) (4680068803209) виниловая пластинка - по цене 18790 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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