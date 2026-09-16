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Candlebox - The Maverick Years (Box) (0081227883652) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Candlebox - The Maverick Years (Box) (0081227883652) виниловая пластинка

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Candlebox - The Maverick Years (Box) (0081227883652) виниловая пластинка - фото 1
Candlebox - The Maverick Years (Box) (0081227883652) виниловая пластинка - фото 2
Candlebox - The Maverick Years (Box) (0081227883652) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Candlebox
Альбом (сингл)
The Maverick Years
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Candlebox - The Maverick Years (Box) (0081227883652) виниловая пластинка - фото 1
  • Candlebox - The Maverick Years (Box) (0081227883652) виниловая пластинка - фото 2
  • Candlebox - The Maverick Years (Box) (0081227883652) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 020 руб. 
Начислим 606 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711400
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Candlebox - The Maverick Years (Box) (0081227883652) виниловая пластинка
19 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
7 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227883652]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Candlebox
Альбом (сингл)
The Maverick Years
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Don’t You, Change, You, No Sense, Far Behind, Blossom, Arrow, Rain, Mother’s Dream, Cover Me, He Calls Home, Sorry I Let You Down, 10,000 Horses (Demo), Simple Lessons, Drowned, Lucy, Best Friend, Become (To Tell), Understanding, Crooked Halo, Bothered, Butterfly, It’s Amazing, Vulgar Before Me, Butterfly (Reprise), Lucy (Live At KISW/ Seattle 1995), Wasted (Moss Alley) (Demo), A Stone’s Throw (Demo), Every Time Lately/Footsteps Today, 10,000 Horses, Happy Pills, Blinders, It’s Alright, A Stone
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Candlebox - The Maverick Years (Box) (0081227883652) виниловая пластинка

Исследуйте музыкальное наследие Candlebox с коллекцией "The Maverick Years" на виниле. Этот 7LP-сет содержит множество хитов, классических треков и бонусных композиций, погружая вас во всю глубину творчества этой замечательной группы. Откройте для себя эмоциональные и творческие откровения Candlebox, которые оставят вас восхищенными и вдохновленными. Проведите время с музыкой, которая остается в сердце навсегда, купить виниловую пластинку! "The Maverick Years" представляет собой неповторимый опыт прослушивания, переносящий вас сквозь эпоху и музыкальные веяния. Насладитесь каждым LP этой коллекции и позвольте себе окунуться в глубокий и насыщенный звук Candlebox, который никогда не перестает восхищать и вдохновлять.

Отзывы о товаре Candlebox - The Maverick Years (Box) (0081227883652) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
7 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227883652]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Candlebox
Альбом (сингл)
The Maverick Years
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Don’t You, Change, You, No Sense, Far Behind, Blossom, Arrow, Rain, Mother’s Dream, Cover Me, He Calls Home, Sorry I Let You Down, 10,000 Horses (Demo), Simple Lessons, Drowned, Lucy, Best Friend, Become (To Tell), Understanding, Crooked Halo, Bothered, Butterfly, It’s Amazing, Vulgar Before Me, Butterfly (Reprise), Lucy (Live At KISW/ Seattle 1995), Wasted (Moss Alley) (Demo), A Stone’s Throw (Demo), Every Time Lately/Footsteps Today, 10,000 Horses, Happy Pills, Blinders, It’s Alright, A Stone
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Исследуйте музыкальное наследие Candlebox с коллекцией "The Maverick Years" на виниле. Этот 7LP-сет содержит множество хитов, классических треков и бонусных композиций, погружая вас во всю глубину творчества этой замечательной группы. Откройте для себя эмоциональные и творческие откровения Candlebox, которые оставят вас восхищенными и вдохновленными. Проведите время с музыкой, которая остается в сердце навсегда, купить виниловую пластинку! "The Maverick Years" представляет собой неповторимый опыт прослушивания, переносящий вас сквозь эпоху и музыкальные веяния. Насладитесь каждым LP этой коллекции и позвольте себе окунуться в глубокий и насыщенный звук Candlebox, который никогда не перестает восхищать и вдохновлять.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Candlebox - The Maverick Years (Box) (0081227883652) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 19020 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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