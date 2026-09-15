Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
ELDORADO
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 430 руб.
В наличии
Код товара: 642451
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18 430 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797201520]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
ELDORADO
Трек-лист
Eldorado Overture, Cant Get It Out Of My Head, Boy Blue, Laredo Tornado, Poor Boy (The Greenwood), Mister Kingdom, Nobodys Child, Illusions In G Major, Eldorado, Eldorado Finale
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Eldorado Overture, Cant Get It Out Of My Head, Boy Blue, Laredo Tornado, Poor Boy (The Greenwood), Mister Kingdom, Nobodys Child, Illusions In G Major, Eldorado, Eldorado Finale
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797201520]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
ELDORADO
Трек-лист
Eldorado Overture, Cant Get It Out Of My Head, Boy Blue, Laredo Tornado, Poor Boy (The Greenwood), Mister Kingdom, Nobodys Child, Illusions In G Major, Eldorado, Eldorado Finale
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Eldorado Overture, Cant Get It Out Of My Head, Boy Blue, Laredo Tornado, Poor Boy (The Greenwood), Mister Kingdom, Nobodys Child, Illusions In G Major, Eldorado, Eldorado Finale
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Electric Light Orchestra - Eldorado (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797201520) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 18430 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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