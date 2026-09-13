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Luciano Pavarotti & Herbert von Karajan - Puccini: Madama Butterfly (Box) (Analogue) (0028948710393) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Luciano Pavarotti & Herbert von Karajan - Puccini: Madama Butterfly (Box) (Analogue) (0028948710393) виниловая пластинка

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Luciano Pavarotti &amp; Herbert von Karajan - Puccini: Madama Butterfly (Box) (Analogue) (0028948710393) виниловая пластинка - фото 1
Luciano Pavarotti &amp; Herbert von Karajan - Puccini: Madama Butterfly (Box) (Analogue) (0028948710393) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Luciano Pavarotti & Herbert von Karajan
Альбом (сингл)
Puccini: Madama Butterfly
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Luciano Pavarotti &amp; Herbert von Karajan - Puccini: Madama Butterfly (Box) (Analogue) (0028948710393) виниловая пластинка - фото 1
  • Luciano Pavarotti &amp; Herbert von Karajan - Puccini: Madama Butterfly (Box) (Analogue) (0028948710393) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718661
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Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948710393]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Luciano Pavarotti & Herbert von Karajan
Альбом (сингл)
Puccini: Madama Butterfly
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Introduction – E soffitto e pareti, Sorride vostro onore?, Dovunque al mondo, America for Ever, Ier l'altro il Consolato, Ecco. Son giunte al sommo del pendio, Gran ventura, L'Imperial Commissario, Vieni, amor mio!, ? un presente del Mikado, Tutti zitti!, O Kami! O Kami!, Cio-cio-san! Cio-cio-san!, Bimba, bimba, non piangere, Viene la sera, Vogliatemi bene – Vieni, vieni! (Love Duet), E Izaghi ed Izanami, Sarundasico e Kami, Un bel d? vedremo, C'?. Entrate, Si sa che aprir la parta, Udiste?, Ora
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Luciano Pavarotti & Herbert von Karajan - Puccini: Madama Butterfly (Box) (Analogue) (0028948710393) виниловая пластинка

Это совершенно новое подарочное издание, выпущенное летом 2025 года, является частью юбилейной программы Decca, посвящённой 100-летию со дня смерти великого оперного композитора Джакомо Пуччини. Запись, сделанная в январе 1974 года в венском зале «Софиенселе», представлена ??лучшим ансамблем того времени: Миреллой Френи и Лучано Паваротти под управлением дирижёра Герберта фон Караяна. После первого релиза запись получила восторженные отзывы как критиков, так и меломанов. Журнал Gramophone описал её как «набор, о котором можно только мечтать». Это наследие продолжается и в новом издании. Запись была ремастерирована с оригинальных кассет 1975 года и теперь доступна на аудиофильском виниле.

Отзывы о товаре Luciano Pavarotti & Herbert von Karajan - Puccini: Madama Butterfly (Box) (Analogue) (0028948710393) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0028948710393]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Luciano Pavarotti & Herbert von Karajan
Альбом (сингл)
Puccini: Madama Butterfly
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Introduction – E soffitto e pareti, Sorride vostro onore?, Dovunque al mondo, America for Ever, Ier l'altro il Consolato, Ecco. Son giunte al sommo del pendio, Gran ventura, L'Imperial Commissario, Vieni, amor mio!, ? un presente del Mikado, Tutti zitti!, O Kami! O Kami!, Cio-cio-san! Cio-cio-san!, Bimba, bimba, non piangere, Viene la sera, Vogliatemi bene – Vieni, vieni! (Love Duet), E Izaghi ed Izanami, Sarundasico e Kami, Un bel d? vedremo, C'?. Entrate, Si sa che aprir la parta, Udiste?, Ora
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Это совершенно новое подарочное издание, выпущенное летом 2025 года, является частью юбилейной программы Decca, посвящённой 100-летию со дня смерти великого оперного композитора Джакомо Пуччини. Запись, сделанная в январе 1974 года в венском зале «Софиенселе», представлена ??лучшим ансамблем того времени: Миреллой Френи и Лучано Паваротти под управлением дирижёра Герберта фон Караяна. После первого релиза запись получила восторженные отзывы как критиков, так и меломанов. Журнал Gramophone описал её как «набор, о котором можно только мечтать». Это наследие продолжается и в новом издании. Запись была ремастерирована с оригинальных кассет 1975 года и теперь доступна на аудиофильском виниле.
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Luciano Pavarotti & Herbert von Karajan - Puccini: Madama Butterfly (Box) (Analogue) (0028948710393) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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