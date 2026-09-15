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Joni Mitchell - Blue (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797205023) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joni Mitchell - Blue (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797205023) виниловая пластинка

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Joni Mitchell - Blue (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797205023) виниловая пластинка - фото 1
Joni Mitchell - Blue (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797205023) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
BLUE
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joni Mitchell - Blue (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797205023) виниловая пластинка - фото 1
  • Joni Mitchell - Blue (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797205023) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 430 руб. 
Начислим 588 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659094
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Joni Mitchell - Blue (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797205023) виниловая пластинка
18 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797205023]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
BLUE
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
All I Want, My Old Man, Little Green, Carey, Blue, California, This Flight Tonight, River, A Case of You, The Last Time I Saw Richard
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Serie
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joni Mitchell - Blue (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797205023) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: All I Want, My Old Man, Little Green, Carey, Blue, California, This Flight Tonight, River, A Case of You, The Last Time I Saw Richard

Отзывы о товаре Joni Mitchell - Blue (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797205023) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797205023]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
BLUE
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
All I Want, My Old Man, Little Green, Carey, Blue, California, This Flight Tonight, River, A Case of You, The Last Time I Saw Richard
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Original Master Recording Serie
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: All I Want, My Old Man, Little Green, Carey, Blue, California, This Flight Tonight, River, A Case of You, The Last Time I Saw Richard
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joni Mitchell - Blue (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797205023) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 18430 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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