Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805203) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Т.1
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 440 руб.
В наличии
Код товара: 718228
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18 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805203]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Т.1
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Делай Физзарядку (39-й Круг), По-Прежнему Вдвоем (Капюшон), Музыканты (В Воскресный День), Тоска, Кто Не Успел, Тот Опоздал, Почему Мы Пьем Вино?, На Пляже (Плещет Волна), Телефон, Берега, Теряю Тебя, Спортлото, Проявленные Лица, Мама, Я Попал В Беду, Мама Купила Мне Гитару, Ливень, Пусть Играет Музыка, В Поисках Света, Голос, Кикимора, Мне Стены Говорят, Огонь (Обойдет Стороной Суета), Еще Вчера, Динамик (Инструментал), Пароход, Далеко Не Залетай (Воробей), Сегодня В Нашем Клубе, Коломбина, Кто
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805203) виниловая пластинка
Лимитированный бокс номерных альбомов Владимира Кузьмина на цветном виниле. Издание стилизовано под кожу с золотым теснением.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805203]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Владимир Кузьмин
Альбом (сингл)
Т.1
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Делай Физзарядку (39-й Круг), По-Прежнему Вдвоем (Капюшон), Музыканты (В Воскресный День), Тоска, Кто Не Успел, Тот Опоздал, Почему Мы Пьем Вино?, На Пляже (Плещет Волна), Телефон, Берега, Теряю Тебя, Спортлото, Проявленные Лица, Мама, Я Попал В Беду, Мама Купила Мне Гитару, Ливень, Пусть Играет Музыка, В Поисках Света, Голос, Кикимора, Мне Стены Говорят, Огонь (Обойдет Стороной Суета), Еще Вчера, Динамик (Инструментал), Пароход, Далеко Не Залетай (Воробей), Сегодня В Нашем Клубе, Коломбина, Кто
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
разноцветный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Россия
Лимитированный бокс номерных альбомов Владимира Кузьмина на цветном виниле. Издание стилизовано под кожу с золотым теснением.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
Купить Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805203) виниловая пластинка - по цене 18440 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Владимир Кузьмин - Т.1 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 6Lp Box, Numbered, Coloured Vinyl) (4680068805203) виниловая пластинка