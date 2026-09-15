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Cannonball Adderley - Somethin' Else (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202220) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cannonball Adderley - Somethin' Else (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202220) виниловая пластинка

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0821797202220, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else (Box) (Original Master Recording) - фото 1
0821797202220, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else (Box) (Original Master Recording) - фото 2
0821797202220, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else (Box) (Original Master Recording) - фото 3
0821797202220, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else (Box) (Original Master Recording) - фото 4
0821797202220, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else (Box) (Original Master Recording) - фото 5
0821797202220, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else (Box) (Original Master Recording) - фото 6
0821797202220, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else (Box) (Original Master Recording) - фото 7
0821797202220, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else (Box) (Original Master Recording) - фото 8
0821797202220, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else (Box) (Original Master Recording) - фото 9
0821797202220, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else (Box) (Original Master Recording) - фото 10
0821797202220, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else (Box) (Original Master Recording) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0821797202220, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else (Box) (Original Master Recording) - фото 1
  • 0821797202220, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else (Box) (Original Master Recording) - фото 2
  • 0821797202220, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else (Box) (Original Master Recording) - фото 3
  • 0821797202220, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else (Box) (Original Master Recording) - фото 4
  • 0821797202220, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else (Box) (Original Master Recording) - фото 5
  • 0821797202220, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else (Box) (Original Master Recording) - фото 6
  • 0821797202220, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else (Box) (Original Master Recording) - фото 7
  • 0821797202220, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else (Box) (Original Master Recording) - фото 8
  • 0821797202220, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else (Box) (Original Master Recording) - фото 9
  • 0821797202220, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else (Box) (Original Master Recording) - фото 10
  • 0821797202220, Виниловая пластинка Adderley, Cannonball, Somethin&#039; Else (Box) (Original Master Recording) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 430 руб. 
Начислим 588 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658698
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cannonball Adderley - Somethin' Else (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202220) виниловая пластинка
18 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cannonball Adderley - Somethin' Else (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202220) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Autumn Leaves, Love For Sale, Somethin Else, One For Daddy-O, Dancing In The Dark, Alison’s Uncle (AKA Bangoon)

Отзывы о товаре Cannonball Adderley - Somethin' Else (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202220) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Autumn Leaves, Love For Sale, Somethin Else, One For Daddy-O, Dancing In The Dark, Alison’s Uncle (AKA Bangoon)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cannonball Adderley - Somethin' Else (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0821797202220) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 18430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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