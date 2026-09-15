Описание товара Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка

A View From The Top Of The World был спродюсирован гитаристом и идейным лидером группы Джоном Петруччи в DTHQ (Dream Theater Headquarters) — новой штаб-квартире коллектива, представляющей из себя «комбинированное пространство со студией для живой записи, репетиционным залом, пультовой, складом для оборудования и местом для творчества». DTHQ была завершена как раз в тот момент, когда группа была вынуждена отказаться от тура в поддержку Distance Over Time и 20-летия классического альбома Scenes From A Memory из-за пандемии. Поскольку фронтмен группы Джеймс ЛаБри находился в Канаде, а остальные участники группы — в Штатах, большая часть работы над альбомом велась через Zoom, прежде чем певец прилетел в Нью-Йорк в марте, прошел карантин, а затем записал свой вокал в DTHQ. Художественное оформление нового альбома создано давним соавтором Хью Саймом. «Мы просто любим играть на своих инструментах», — говорит гитарист Джон Петруччи. — «Это никогда не проходит бесследно. Я люблю творить, писать музыку и развивать эту часть своего разума. Мы играем музыку на протяжении долгого времени, и мы не принимаем это как должное. Каждый раз, когда мы собираемся вместе, мы знаем, что не можем разочаровать ни себя, ни наших поклонников, поэтому стараемся еще больше". «Мы подходим к каждому альбому так, как будто он наш первый», - добавляет фронтмен Джеймс ЛаБри. — «Все это — замечательное приключение, и мы не собираемся останавливаться».