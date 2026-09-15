Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка
A View From The Top Of The World был спродюсирован гитаристом и идейным лидером группы Джоном Петруччи в DTHQ (Dream Theater Headquarters) — новой штаб-квартире коллектива, представляющей из себя «комбинированное пространство со студией для живой записи, репетиционным залом, пультовой, складом для оборудования и местом для творчества». DTHQ была завершена как раз в тот момент, когда группа была вынуждена отказаться от тура в поддержку Distance Over Time и 20-летия классического альбома Scenes From A Memory из-за пандемии. Поскольку фронтмен группы Джеймс ЛаБри находился в Канаде, а остальные участники группы — в Штатах, большая часть работы над альбомом велась через Zoom, прежде чем певец прилетел в Нью-Йорк в марте, прошел карантин, а затем записал свой вокал в DTHQ. Художественное оформление нового альбома создано давним соавтором Хью Саймом. «Мы просто любим играть на своих инструментах», — говорит гитарист Джон Петруччи. — «Это никогда не проходит бесследно. Я люблю творить, писать музыку и развивать эту часть своего разума. Мы играем музыку на протяжении долгого времени, и мы не принимаем это как должное. Каждый раз, когда мы собираемся вместе, мы знаем, что не можем разочаровать ни себя, ни наших поклонников, поэтому стараемся еще больше". «Мы подходим к каждому альбому так, как будто он наш первый», - добавляет фронтмен Джеймс ЛаБри. — «Все это — замечательное приключение, и мы не собираемся останавливаться».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 790 руб.4698 руб. в СплитBad Boys Blue - Vol.1 (8Lp Box Limited Collection, Coloured Viny...
-
В наличииЦена 18 900 руб. 29 300 руб.4725 руб. в СплитEric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums (Box) (0093624...
-
В наличииЦена 19 020 руб.4755 руб. в СплитCandlebox - The Maverick Years (Box) (0081227883652) виниловая п...
-
В наличииЦена 19 020 руб.4755 руб. в СплитKamelot - Ascension (1995-1998) (Box) (Coloured) (4099964154580)...
-
В наличииЦена 19 020 руб.4755 руб. в СплитLuciano Pavarotti - The Lost Concert (Box) (0028948714025) винил...
-
В наличииЦена 19 250 руб.4813 руб. в СплитSepultura - Sepulnation - The Studio Album 1998-2009 (Box) (4050...
-
В наличииЦена 19 620 руб.4905 руб. в СплитВладимир Высоцкий - Концерты (White 8Lp Box) (4640004134545) вин...
-
В наличииЦена 20 090 руб.5023 руб. в СплитНаутилус Помпилиус - Лучшие Альбомы (Limited, 7Lp Box , Numbered...
-
В наличииЦена 20 200 руб.5050 руб. в СплитBill Evans - Haunted Heart: The Legendary Riverside Studio Recor...
-
В наличииЦена 20 200 руб.5050 руб. в СплитOndekoza - Dotou Banri (Audiophile One-Step Pressing) (489352433...
-
В наличииЦена 20 200 руб.5050 руб. в СплитAretha Franklin - A Portrait Of The Queen 1970 - 1974 (Box) (405...
-
В наличииЦена 20 320 руб.5080 руб. в СплитThe Darkness - Permission To Land... Again (Box) (5054197570216)...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Отзывы о товаре Dream Theater - A View From The Top Of The World (Box) (coloured) (0194398731414) виниловая пластинка