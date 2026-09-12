Maneskin - Rush! (0196588314711) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Maneskin
Альбом (сингл)
Rush!
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665259
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588314711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Maneskin
Альбом (сингл)
Rush!
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Honey (Are U Coming?), Valentine, Off My Face, The Driver, Trastevere, Own My Mind, Gossip, Timezone, Bla Bla Bla, Baby Said, Gasoline, Feel, Don't Wanna Sleep, Kool Kids, If Not For You, Read Your Diary, Mark Chapman, La Fine, Il Dono Della Vita, Mammamia, Supermodel, The Loneliest.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Maneskin - Rush! (0196588314711) виниловая пластинка
Rush! - это альбом, который принес Maneskin всемирную славу и широкое признание. Насыщенные рифы гитар, мощные барабаны и жгучий вокал создают неповторимый звук, который не оставит вас равнодушными.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588314711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Maneskin
Альбом (сингл)
Rush!
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Honey (Are U Coming?), Valentine, Off My Face, The Driver, Trastevere, Own My Mind, Gossip, Timezone, Bla Bla Bla, Baby Said, Gasoline, Feel, Don't Wanna Sleep, Kool Kids, If Not For You, Read Your Diary, Mark Chapman, La Fine, Il Dono Della Vita, Mammamia, Supermodel, The Loneliest.
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Нидерланды
Rush! - это альбом, который принес Maneskin всемирную славу и широкое признание. Насыщенные рифы гитар, мощные барабаны и жгучий вокал создают неповторимый звук, который не оставит вас равнодушными.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Maneskin - Rush! (0196588314711) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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