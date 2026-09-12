Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (0602465223651) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Billie Eilish - Hit Me Hard And Soft (0602465223651) виниловая пластинка
Виниловая пластинка от Interscope — это идеальное приобретение для ценителей зарубежной поп-музыки. Данное издание выполнено в стандартной версии и представлено в классическом формате LP на 12-дюймовом носителе. Винил черного цвета, что придает ему традиционную элегантность и стиль. Эта пластинка сохраняет свою первозданную новизну благодаря состоянию Still Sealed (SS), как для самого винила, так и для его конверта. Это гарантирует целостность и безупречное качество звучания, так как диск и обложка не подвергались вскрытию или использованию. Бренд Interscope, известный своими релизами и пристальным вниманием к качеству музыкального материала, обещает, что каждая композиция на этой пластинке звучит с исключительной аудиальной чистотой и глубиной. Откройте для себя неповторимую атмосферу и теплое звучание виниловой пластинки с этой великолепной записью.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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