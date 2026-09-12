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Insomnium - Winter's Gate (coloured) (0196588688911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Insomnium - Winter's Gate (coloured) (0196588688911) виниловая пластинка

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Insomnium - Winter&#039;s Gate (coloured) (0196588688911) виниловая пластинка - фото 1
Insomnium - Winter&#039;s Gate (coloured) (0196588688911) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Insomnium
Альбом (сингл)
WinterS Gate
Жанр
Зарубежный Death Metal
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Insomnium - Winter&#039;s Gate (coloured) (0196588688911) виниловая пластинка - фото 1
  • Insomnium - Winter&#039;s Gate (coloured) (0196588688911) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665142
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Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588688911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Insomnium
Альбом (сингл)
WinterS Gate
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Winters Gate, Pt. 1-7
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Insomnium - Winter's Gate (coloured) (0196588688911) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Insomnium / Winters Gate (Re-Issue 2024) (Limited Grey Vinyl) (1LP) — это отличная возможность погрузиться в атмосферу глубокой и эмоциональной музыки финской группы Insomnium. Альбом Winters Gate в ограниченном сером виниле — это настоящее сокровище для всех поклонников Insomnium и коллекционеров виниловых пластинок. Каждая композиция этого альбома переносит слушателя в мир мрачных мелодий, тяжелых гитарных рифов и глубоких текстов, создавая особое впечатление живого выступления. Insomnium — это группа, которая производит незабываемое впечатление своей музыкой, объединяющей мелодичность и тяжесть. Winters Gate — яркий пример их творчества, где каждая нота и слово отражают эмоции, страсти и мощь исполнения. Приобретение виниловой пластинки Insomnium / Winters Gate (Re-Issue 2024) (Limited Grey Vinyl) (1LP) — это возможность привнести эту уникальную атмосферу финской группы Insomnium в вашу коллекцию. Откройте дверь в мир музыки, наполненный энергией и глубиной, и позвольте себе полностью погрузиться в звуки этого альбома.

Отзывы о товаре Insomnium - Winter's Gate (coloured) (0196588688911) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588688911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Insomnium
Альбом (сингл)
WinterS Gate
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
Winters Gate, Pt. 1-7
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Insomnium / Winters Gate (Re-Issue 2024) (Limited Grey Vinyl) (1LP) — это отличная возможность погрузиться в атмосферу глубокой и эмоциональной музыки финской группы Insomnium. Альбом Winters Gate в ограниченном сером виниле — это настоящее сокровище для всех поклонников Insomnium и коллекционеров виниловых пластинок. Каждая композиция этого альбома переносит слушателя в мир мрачных мелодий, тяжелых гитарных рифов и глубоких текстов, создавая особое впечатление живого выступления. Insomnium — это группа, которая производит незабываемое впечатление своей музыкой, объединяющей мелодичность и тяжесть. Winters Gate — яркий пример их творчества, где каждая нота и слово отражают эмоции, страсти и мощь исполнения. Приобретение виниловой пластинки Insomnium / Winters Gate (Re-Issue 2024) (Limited Grey Vinyl) (1LP) — это возможность привнести эту уникальную атмосферу финской группы Insomnium в вашу коллекцию. Откройте дверь в мир музыки, наполненный энергией и глубиной, и позвольте себе полностью погрузиться в звуки этого альбома.
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Отзывы


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