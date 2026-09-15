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Ludovico Einaudi - Underwater (0602438754625) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ludovico Einaudi - Underwater (0602438754625) виниловая пластинка

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Ludovico Einaudi - Underwater (0602438754625) виниловая пластинка - фото 1
Ludovico Einaudi - Underwater (0602438754625) виниловая пластинка - фото 2
Ludovico Einaudi - Underwater (0602438754625) виниловая пластинка - фото 3
Ludovico Einaudi - Underwater (0602438754625) виниловая пластинка - фото 4
Ludovico Einaudi - Underwater (0602438754625) виниловая пластинка - фото 5
Ludovico Einaudi - Underwater (0602438754625) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ludovico Einaudi - Underwater (0602438754625) виниловая пластинка - фото 1
  • Ludovico Einaudi - Underwater (0602438754625) виниловая пластинка - фото 2
  • Ludovico Einaudi - Underwater (0602438754625) виниловая пластинка - фото 3
  • Ludovico Einaudi - Underwater (0602438754625) виниловая пластинка - фото 4
  • Ludovico Einaudi - Underwater (0602438754625) виниловая пластинка - фото 5
  • Ludovico Einaudi - Underwater (0602438754625) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665025
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ludovico Einaudi - Underwater (0602438754625) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ludovico Einaudi - Underwater (0602438754625) виниловая пластинка

Ludovico Einaudi – Underwater 2LP«Underwater» - альбом 2022 года итальянского композитора и пианиста Людови?ко Эйна?уди. Людови?ко Эйна?уди (итал. Ludovico Einaudi, род. 23 ноября 1955, Турин, Италия) — итальянский композитор и пианист. Обучался в Миланской консерватории имени Джузеппе Верди, а также у композитора Лучано Берио. Начал карьеру в качестве классического композитора, вскоре добавив в свои произведения другие стили, включая поп, рок, этническую и народную музыку. В своей работе Эйнауди также часто использовал стиль эмбиент. Его музыка медитативная и интроспективная, с опорой на минимализм и современное поп-звучание. Эйна?уди написал музыку для таких знаковых фильмов, как «1+1», «Земля кочевников» и «Я всё ещё здесь», телевизионных мини-сериалов «Доктор Живаго» (2002) и «Acquario» (1996). За «Acquario» он получил премию Grolla doro в номинации «Лучший саундтрек». Также музыкант выпустил несколько альбомов с произведениями для фортепиано с оркестром и записал трек с Адриано Челентано в 2007 году к юбилейному сороковому альбому культового актёра.

Отзывы о товаре Ludovico Einaudi - Underwater (0602438754625) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Ludovico Einaudi – Underwater 2LP«Underwater» - альбом 2022 года итальянского композитора и пианиста Людови?ко Эйна?уди. Людови?ко Эйна?уди (итал. Ludovico Einaudi, род. 23 ноября 1955, Турин, Италия) — итальянский композитор и пианист. Обучался в Миланской консерватории имени Джузеппе Верди, а также у композитора Лучано Берио. Начал карьеру в качестве классического композитора, вскоре добавив в свои произведения другие стили, включая поп, рок, этническую и народную музыку. В своей работе Эйнауди также часто использовал стиль эмбиент. Его музыка медитативная и интроспективная, с опорой на минимализм и современное поп-звучание. Эйна?уди написал музыку для таких знаковых фильмов, как «1+1», «Земля кочевников» и «Я всё ещё здесь», телевизионных мини-сериалов «Доктор Живаго» (2002) и «Acquario» (1996). За «Acquario» он получил премию Grolla doro в номинации «Лучший саундтрек». Также музыкант выпустил несколько альбомов с произведениями для фортепиано с оркестром и записал трек с Адриано Челентано в 2007 году к юбилейному сороковому альбому культового актёра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ludovico Einaudi - Underwater (0602438754625) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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