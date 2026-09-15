Ludovico Einaudi - Underwater (0602438754625) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ludovico Einaudi - Underwater (0602438754625) виниловая пластинка
Ludovico Einaudi – Underwater 2LP«Underwater» - альбом 2022 года итальянского композитора и пианиста Людови?ко Эйна?уди. Людови?ко Эйна?уди (итал. Ludovico Einaudi, род. 23 ноября 1955, Турин, Италия) — итальянский композитор и пианист. Обучался в Миланской консерватории имени Джузеппе Верди, а также у композитора Лучано Берио. Начал карьеру в качестве классического композитора, вскоре добавив в свои произведения другие стили, включая поп, рок, этническую и народную музыку. В своей работе Эйнауди также часто использовал стиль эмбиент. Его музыка медитативная и интроспективная, с опорой на минимализм и современное поп-звучание. Эйна?уди написал музыку для таких знаковых фильмов, как «1+1», «Земля кочевников» и «Я всё ещё здесь», телевизионных мини-сериалов «Доктор Живаго» (2002) и «Acquario» (1996). За «Acquario» он получил премию Grolla doro в номинации «Лучший саундтрек». Также музыкант выпустил несколько альбомов с произведениями для фортепиано с оркестром и записал трек с Адриано Челентано в 2007 году к юбилейному сороковому альбому культового актёра.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитBring Me The Horizon - Post Human: Nex Gen (0194399434413) винил...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитAnnie Lennox - The Collection (0198029462913) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитFranсoise Hardy - Mon Amie La Rose (0198029083019) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитPatti Smith - Horses - deluxe (0198029055818) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитDeath In Vegas - Scorpio Rising (0198029548815) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитScorpions - Lonesome Crow (coloured) (0602475839415) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитSchiller - Euphoria (Neonpink + Curacao) (0198029268812) винилов...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитOST - Peaky Blinders: The Immortal Man (Antony Genn & Martin Sla...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитMegadeth - Peace Sells...But Who's Buying? (0077771252617) винил...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитBlondie - Blondie (0600753550328) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитMike Oldfield - Hergest Ridge 1974 Demo (0602458779868) винилова...
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитDef Leppard - Greatest Hits (0199957445870) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Ludovico Einaudi - Underwater (0602438754625) виниловая пластинка