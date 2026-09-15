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Cerrone - The Best Of (5060899073221) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cerrone - The Best Of (5060899073221) виниловая пластинка

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Cerrone - The Best Of (5060899073221) виниловая пластинка - фото 1
Cerrone - The Best Of (5060899073221) виниловая пластинка - фото 2
Cerrone - The Best Of (5060899073221) виниловая пластинка - фото 3
Cerrone - The Best Of (5060899073221) виниловая пластинка - фото 4
Cerrone - The Best Of (5060899073221) виниловая пластинка - фото 5
Cerrone - The Best Of (5060899073221) виниловая пластинка - фото 6
Cerrone - The Best Of (5060899073221) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cerrone
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cerrone - The Best Of (5060899073221) виниловая пластинка - фото 1
  • Cerrone - The Best Of (5060899073221) виниловая пластинка - фото 2
  • Cerrone - The Best Of (5060899073221) виниловая пластинка - фото 3
  • Cerrone - The Best Of (5060899073221) виниловая пластинка - фото 4
  • Cerrone - The Best Of (5060899073221) виниловая пластинка - фото 5
  • Cerrone - The Best Of (5060899073221) виниловая пластинка - фото 6
  • Cerrone - The Best Of (5060899073221) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665003
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cerrone - The Best Of (5060899073221) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060899073221]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cerrone
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Диско
Трек-лист
Supernature (Edit), Cerrone's Paradise (Edit), Look For Love (Edit), Love Is Here, Je Suis Music (Edit), Give Me Love (Edit), Freak Connection (Edit), Music Of Life (Edit), 2nd Chance, The Impact (Edit), Love In 'C' Minor (Edit), You Are The One (Edit), Midnite Lady (Edit), Hooked On You, Therapy, Rocket In The Pocket (Edit), Bodytalk, Got To Have Lovin' (Edit), Club Underworld (Edit)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cerrone - The Best Of (5060899073221) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Supernature (Edit), Cerrone's Paradise (Edit), Look For Love (Edit), Love Is Here, Je Suis Music (Edit), Give Me Love (Edit), Freak Connection (Edit), Music Of Life (Edit), 2nd Chance, The Impact (Edit), Love In 'C' Minor (Edit), You Are The One (Edit), Midnite Lady (Edit), Hooked On You, Therapy, Rocket In The Pocket (Edit), Bodytalk, Got To Have Lovin' (Edit), Club Underworld (Edit)

Отзывы о товаре Cerrone - The Best Of (5060899073221) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060899073221]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Cerrone
Альбом (сингл)
THE BEST OF
Жанр
Диско
Трек-лист
Supernature (Edit), Cerrone's Paradise (Edit), Look For Love (Edit), Love Is Here, Je Suis Music (Edit), Give Me Love (Edit), Freak Connection (Edit), Music Of Life (Edit), 2nd Chance, The Impact (Edit), Love In 'C' Minor (Edit), You Are The One (Edit), Midnite Lady (Edit), Hooked On You, Therapy, Rocket In The Pocket (Edit), Bodytalk, Got To Have Lovin' (Edit), Club Underworld (Edit)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Supernature (Edit), Cerrone's Paradise (Edit), Look For Love (Edit), Love Is Here, Je Suis Music (Edit), Give Me Love (Edit), Freak Connection (Edit), Music Of Life (Edit), 2nd Chance, The Impact (Edit), Love In 'C' Minor (Edit), You Are The One (Edit), Midnite Lady (Edit), Hooked On You, Therapy, Rocket In The Pocket (Edit), Bodytalk, Got To Have Lovin' (Edit), Club Underworld (Edit)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cerrone - The Best Of (5060899073221) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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