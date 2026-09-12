Блендер погружной BQ HB421PS Сталь-Черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной BQ HB421PS Сталь-Черный
Блендер BQ HB421PS – это устройство 3в1, совмещающее в себе функции погружного блендера, измельчителя и миксера. Погружной блендер – это отличный помощник в готовке молочных коктейлей, жидкого теста для блинов и оладий, детского питания, ягодного сорбета, домашнего кетчупа и майонеза. Так же блендер поможет избавиться от неразбитых кусочков моркови или брокколи в крем-супе. Блендер BQ HB421PS может работать как миксер: установите насадку-венчик, и вы сможете взбить яйца для омлета или бисквита, сливки, легкий творожный крем или мусс на десерт. С помощью 4-лепесткового ножа из нержавеющей стали блендер с насадкой измельчитель поможет вам измельчить овощи, фрукты.
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