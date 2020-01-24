Жесткий диск WD Blue 1Tb WD10EZRZ

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Western Digital
|Тип товара
|Жесткий диск
|Высота, см
|2.6
|Длина, см
|15.3
|Объем
|1 Тб
|Объем буферной памяти
|64 Мб
|Скорость вращения
|5400 об/мин
|Тип
|HDD
|Ширина, см
|10.2
|Интерфейс
|SATA III
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24.01.2020
Тихая работа
Комментарий:
Менял много дисков, до этого летели хитачи и сиагейт (брал их т.к. по характеристикам там уровень шума ниже, о чем пожалел). Все диски WD служат довольно долго, посмотрю что будет с этим.