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Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000DM010) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000DM010)

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Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000DM010) - фото 1
Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000DM010) - фото 2
Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000DM010) - фото 3
Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000DM010) - фото 4
Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000DM010) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
  • Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000DM010) - фото 1
  • Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000DM010) - фото 2
  • Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000DM010) - фото 3
  • Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000DM010) - фото 4
  • Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000DM010) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 630 руб. 
Начислим 155 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 146587
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000DM010)
9 630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х1
Вес, г.
350

Описание товара Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000DM010)

Жесткий диск Seagate BarraCuda 1TB (ST1000DM010); Форм-фактор накопителя: 3.5"; Объем: 1 Тб; Скорость последовательного чтения: 210 Мб/с; Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин; Интерфейс передачи данных: SATA III



Теги товара: 1 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000DM010)

01.03.2023
Андрей

Достоинства:
Абсолютно тихий, абсолютно чистый, холодный диск.
Максимальная температура 38 градусов, обычная 28 градусов.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Скорость работы обычная для такого диска.
При копировании больших файлов стартует на 190-200 Мб/с потом падает до 54-56Мб/с и дальше на этой скорости так и выполняется копирование.
Мелкие файлы в большом количестве копирует на скорости 180-190 Мб/с.
Подключен диск к SATA300.
Диск пришёл абсолютно новый, как ему и положено.
Я был первый, кто его держал в руках после производителя.
Пришлось его инициировать и делать разбивку с форматированием.
Именно так, как и должно быть при покупке нового диска.
Число включений до меня 0.
Время работы диска 0 часов.
Битых кластеров 0.



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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
1 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
64
Страна производитель
Китай
Описание
Жесткий диск Seagate BarraCuda 1TB (ST1000DM010); Форм-фактор накопителя: 3.5"; Объем: 1 Тб; Скорость последовательного чтения: 210 Мб/с; Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин; Интерфейс передачи данных: SATA III


Теги товара: 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы
01.03.2023
Андрей

Достоинства:
Абсолютно тихий, абсолютно чистый, холодный диск.
Максимальная температура 38 градусов, обычная 28 градусов.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Скорость работы обычная для такого диска.
При копировании больших файлов стартует на 190-200 Мб/с потом падает до 54-56Мб/с и дальше на этой скорости так и выполняется копирование.
Мелкие файлы в большом количестве копирует на скорости 180-190 Мб/с.
Подключен диск к SATA300.
Диск пришёл абсолютно новый, как ему и положено.
Я был первый, кто его держал в руках после производителя.
Пришлось его инициировать и делать разбивку с форматированием.
Именно так, как и должно быть при покупке нового диска.
Число включений до меня 0.
Время работы диска 0 часов.
Битых кластеров 0.


Жесткий диск Seagate Barracuda 1Tb (ST1000DM010) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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