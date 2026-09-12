Машинки Полесье "Аварийная служба" инерционный свет звук (в короб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 661919
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х13х10
Вес, г.
475
Описание товара Машинки Полесье "Аварийная служба" инерционный свет звук (в короб
Игрушка от бренда Полесье Аварийная служба инерционный свет звук (в коробке) 79695 несомненно понравится вашему ребенку. Аварийная служба, автомобиль инерционный (со светом и звуком) (в коробке) от фабрики «Полесье» имеет современный дизайн, соответствующий реальным аналогам транспорта. Игрушка выполнена из качественных материалов. Машинка оснащена инерционным механизмом и резиновыми колёсами, имеет звуковые и световые эффекты. Собери свой автопарк с коллекцией машинок «Городской транспорт» от фабрики «Полесье»!
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Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Звуковые эффекты
да
Световые эффекты
есть
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Игрушка от бренда Полесье Аварийная служба инерционный свет звук (в коробке) 79695 несомненно понравится вашему ребенку. Аварийная служба, автомобиль инерционный (со светом и звуком) (в коробке) от фабрики «Полесье» имеет современный дизайн, соответствующий реальным аналогам транспорта. Игрушка выполнена из качественных материалов. Машинка оснащена инерционным механизмом и резиновыми колёсами, имеет звуковые и световые эффекты. Собери свой автопарк с коллекцией машинок «Городской транспорт» от фабрики «Полесье»!
Машинки Полесье "Аварийная служба" инерционный свет звук (в короб - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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