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Автомобиль с цистерной "Престиж" 62703 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобиль с цистерной "Престиж" 62703

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Автомобиль с цистерной &quot;Престиж&quot; 62703 - фото 1
Автомобиль с цистерной &quot;Престиж&quot; 62703 - фото 2
Автомобиль с цистерной &quot;Престиж&quot; 62703 - фото 3
Автомобиль с цистерной &quot;Престиж&quot; 62703 - фото 4
Автомобиль с цистерной &quot;Престиж&quot; 62703 - фото 5
Автомобиль с цистерной &quot;Престиж&quot; 62703 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушка
Материал
пластик
Пол
унисекс
  • Автомобиль с цистерной &quot;Престиж&quot; 62703 - фото 1
  • Автомобиль с цистерной &quot;Престиж&quot; 62703 - фото 2
  • Автомобиль с цистерной &quot;Престиж&quot; 62703 - фото 3
  • Автомобиль с цистерной &quot;Престиж&quot; 62703 - фото 4
  • Автомобиль с цистерной &quot;Престиж&quot; 62703 - фото 5
  • Автомобиль с цистерной &quot;Престиж&quot; 62703 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
700 руб.  1 377 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399059
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Игрушка
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
унисекс
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х21х17
Вес, г.
850

Описание товара Автомобиль с цистерной "Престиж" 62703

Автомобиль с цистерной "Престиж" 62703 Большой игрушечный автомобиль 62703 с цистерной серии Престиж от фабрики Полесье предназначен для перевозки воды и прочих жидкостей, будет интересен мальчикам от 3 лет, поможет разнообразить игры с машинками ярким спецтранспортом. Грузовик оснащён кабиной водителя, прочной рамой с тремя осями колёс и литой цистерной с люками-крышками, через которые её можно наполнять. Длина игрушки 39 см. Грузовая машина Полесье изготовлена из прочного нетоксичного пластика, имеет яркий реалистичный дизайн и прекрасно подойдёт для игр детей на детской площадке во дворе, на даче в песочнице или во время путешествия, у воды.

Отзывы о товаре Автомобиль с цистерной "Престиж" 62703




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Игрушка
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик
Пол
унисекс
Комплектация
игрушка, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобиль с цистерной "Престиж" 62703 Большой игрушечный автомобиль 62703 с цистерной серии Престиж от фабрики Полесье предназначен для перевозки воды и прочих жидкостей, будет интересен мальчикам от 3 лет, поможет разнообразить игры с машинками ярким спецтранспортом. Грузовик оснащён кабиной водителя, прочной рамой с тремя осями колёс и литой цистерной с люками-крышками, через которые её можно наполнять. Длина игрушки 39 см. Грузовая машина Полесье изготовлена из прочного нетоксичного пластика, имеет яркий реалистичный дизайн и прекрасно подойдёт для игр детей на детской площадке во дворе, на даче в песочнице или во время путешествия, у воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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