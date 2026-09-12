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Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3" grey (DN17P3-ADXW04) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3" grey (DN17P3-ADXW04)

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Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3&quot; grey (DN17P3-ADXW04) - фото 1
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Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3&quot; grey (DN17P3-ADXW04) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Digma Pro Fortis M
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3&quot; grey (DN17P3-ADXW04) - фото 9
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  • Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3&quot; grey (DN17P3-ADXW04) - фото 21
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3&quot; grey (DN17P3-ADXW04) - фото 22
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  • Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3&quot; grey (DN17P3-ADXW04) - фото 24
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3&quot; grey (DN17P3-ADXW04) - фото 25
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3&quot; grey (DN17P3-ADXW04) - фото 26
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3&quot; grey (DN17P3-ADXW04) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661662
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma Pro Fortis M
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62.7 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х25х10
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3" grey (DN17P3-ADXW04)

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Digma Pro Fortis M ориентирован на пользователей, которым нужен большой экран для работы с документами, просмотра контента и базовых офисных задач. 17.3-дюймовый дисплей делает его удобным домашним или офисным решением для тех, кто много работает с текстами, таблицами и презентациями. Модель подойдет для учебы, веб-серфинга и просмотра фильмов, но не предназначена для требовательных игр или профессиональной графики.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит процессор Intel Celeron N4020 с двумя ядрами, который дополняется встроенной графикой Intel UHD Graphics 600. Такая конфигурация справляется с повседневными задачами вроде работы в браузере, офисных приложениях и просмотра видео, но может испытывать затруднения при серьезной многозадачности или ресурсоемких приложениях. Производительности достаточно для базового набора программ, но не для современных игр или профессионального софта.

Экран и комфорт работы

Большой 17.3-дюймовый экран с разрешением HD+ (1600x900) обеспечивает достаточно места для комфортной работы с документами и просмотра медиаконтента. Матовое покрытие матрицы помогает избежать бликов при работе при ярком освещении. TN-матрица предлагает приемлемое качество изображения для повседневных задач, хотя и имеет ограниченные углы обзора и не самую точную цветопередачу.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 4 ГБ оперативной памяти DDR4, что обеспечивает базовый уровень многозадачности для повседневной работы. Встроенный SSD-накопитель емкостью 128 ГБ работает заметно быстрее традиционных жестких дисков, обеспечивая быструю загрузку системы и запуск программ, хотя объем может потребовать рационального подхода к хранению данных.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен из практичного пластика в сером цвете, что типично для бюджетного сегмента. Несмотря на большую диагональ экрана, система охлаждения справляется с тепловыделением процессора начального уровня без заметного шума. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при типичных офисных сценариях использования, что достаточно для периодической работы вдали от розетки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает USB для подключения периферии, HDMI для вывода изображения на внешний монитор и стандартный аудиоразъем для наушников. Поддержка Wi-Fi и Bluetooth позволяет комфортно работать с беспроводными устройствами и в интернете. Клавиатура имеет полноразмерную раскладку с цифровым блоком, что удобно для работы с числами. Предустановленная Windows 11 обеспечивает привычную рабочую среду без необходимости дополнительных настроек.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это бюджетный ноутбук с соответствующими ограничениями: скромный объем памяти может потребовать расширения для комфортной работы, а производительности хватит только для базовых задач. TN-матрица не подойдет тем, кому важна точная цветопередача. Однако для домашнего использования, учебы или офисной работы с документами модель станет разумным выбором, особенно если важен большой экран при ограниченном бюджете.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3" grey (DN17P3-ADXW04)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma Pro Fortis M
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62.7 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Digma Pro Fortis M ориентирован на пользователей, которым нужен большой экран для работы с документами, просмотра контента и базовых офисных задач. 17.3-дюймовый дисплей делает его удобным домашним или офисным решением для тех, кто много работает с текстами, таблицами и презентациями. Модель подойдет для учебы, веб-серфинга и просмотра фильмов, но не предназначена для требовательных игр или профессиональной графики.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит процессор Intel Celeron N4020 с двумя ядрами, который дополняется встроенной графикой Intel UHD Graphics 600. Такая конфигурация справляется с повседневными задачами вроде работы в браузере, офисных приложениях и просмотра видео, но может испытывать затруднения при серьезной многозадачности или ресурсоемких приложениях. Производительности достаточно для базового набора программ, но не для современных игр или профессионального софта.

Экран и комфорт работы

Большой 17.3-дюймовый экран с разрешением HD+ (1600x900) обеспечивает достаточно места для комфортной работы с документами и просмотра медиаконтента. Матовое покрытие матрицы помогает избежать бликов при работе при ярком освещении. TN-матрица предлагает приемлемое качество изображения для повседневных задач, хотя и имеет ограниченные углы обзора и не самую точную цветопередачу.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 4 ГБ оперативной памяти DDR4, что обеспечивает базовый уровень многозадачности для повседневной работы. Встроенный SSD-накопитель емкостью 128 ГБ работает заметно быстрее традиционных жестких дисков, обеспечивая быструю загрузку системы и запуск программ, хотя объем может потребовать рационального подхода к хранению данных.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен из практичного пластика в сером цвете, что типично для бюджетного сегмента. Несмотря на большую диагональ экрана, система охлаждения справляется с тепловыделением процессора начального уровня без заметного шума. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при типичных офисных сценариях использования, что достаточно для периодической работы вдали от розетки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает USB для подключения периферии, HDMI для вывода изображения на внешний монитор и стандартный аудиоразъем для наушников. Поддержка Wi-Fi и Bluetooth позволяет комфортно работать с беспроводными устройствами и в интернете. Клавиатура имеет полноразмерную раскладку с цифровым блоком, что удобно для работы с числами. Предустановленная Windows 11 обеспечивает привычную рабочую среду без необходимости дополнительных настроек.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это бюджетный ноутбук с соответствующими ограничениями: скромный объем памяти может потребовать расширения для комфортной работы, а производительности хватит только для базовых задач. TN-матрица не подойдет тем, кому важна точная цветопередача. Однако для домашнего использования, учебы или офисной работы с документами модель станет разумным выбором, особенно если важен большой экран при ограниченном бюджете.

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