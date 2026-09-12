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Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3" grey (DN17P3-8DXW03) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3" grey (DN17P3-8DXW03)

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Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3&quot; grey (DN17P3-8DXW03) - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Digma Pro Fortis M
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3&quot; grey (DN17P3-8DXW03) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661658
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma Pro Fortis M
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62.7 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х25х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3" grey (DN17P3-8DXW03)

Для кого и под какие задачи

Digma Pro Fortis M создан для базовых офисных и учебных задач, а также повседневного домашнего использования. Большой 17.3-дюймовый экран делает его отличным выбором для комфортной работы с документами, электронными таблицами и веб-браузером. Этот ноутбук подойдет студентам, офисным работникам и пользователям, которым важен просторный дисплей для многозадачности, но не требуется высокая производительность для ресурсоемких приложений.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит энергоэффективный процессор Intel Celeron N4020 с двумя ядрами, работающий совместно со встроенной графикой Intel UHD Graphics 600. Такая конфигурация справляется с базовыми офисными приложениями, просмотром веб-страниц и воспроизведением медиаконтента. Производительности достаточно для работы с документами, презентациями и легкой многозадачности, но сложные программы и современные игры окажутся недоступны.

Экран и комфорт работы

Большой 17.3-дюймовый экран с разрешением 1600x900 пикселей обеспечивает достаточно места для комфортной работы с документами и просмотра контента. Матовое покрытие матрицы уменьшает блики и делает длительную работу менее утомительной для глаз. TN-матрица обеспечивает базовое качество изображения, достаточное для повседневных задач, хотя и имеет ограниченные углы обзора.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти DDR4, что достаточно для комфортной работы в браузере с несколькими вкладками и базовой многозадачности. Твердотельный накопитель объемом 240 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

Пластиковый корпус имеет традиционный дизайн и серый цвет. Несмотря на большую диагональ экрана, система охлаждения работает тихо благодаря энергоэффективной платформе, не требующей активного охлаждения. Это положительно сказывается на автономности - ноутбук способен проработать несколько часов от батареи при умеренной нагрузке, что удобно для работы вне дома или офиса.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает USB Type-A для подключения периферии, HDMI для вывода изображения на внешний монитор или телевизор, и аудиоразъем для наушников. Встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth обеспечивают беспроводное подключение к сети и различным устройствам. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная Windows 10 позволяет начать работу сразу после покупки.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать ее базовый уровень производительности, подходящий только для простых задач. Разрешение экрана 1600x900 может показаться недостаточным для работы с множеством окон, а TN-матрица имеет ограниченные углы обзора. Объем накопителя в 240 ГБ потребует рационального подхода к хранению файлов. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет недорогое решение с большим экраном для работы с документами, веб-серфинга и просмотра видео, не планируя запускать требовательные приложения или игры.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3" grey (DN17P3-8DXW03)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma Pro Fortis M
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
62.7 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Digma Pro Fortis M создан для базовых офисных и учебных задач, а также повседневного домашнего использования. Большой 17.3-дюймовый экран делает его отличным выбором для комфортной работы с документами, электронными таблицами и веб-браузером. Этот ноутбук подойдет студентам, офисным работникам и пользователям, которым важен просторный дисплей для многозадачности, но не требуется высокая производительность для ресурсоемких приложений.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит энергоэффективный процессор Intel Celeron N4020 с двумя ядрами, работающий совместно со встроенной графикой Intel UHD Graphics 600. Такая конфигурация справляется с базовыми офисными приложениями, просмотром веб-страниц и воспроизведением медиаконтента. Производительности достаточно для работы с документами, презентациями и легкой многозадачности, но сложные программы и современные игры окажутся недоступны.

Экран и комфорт работы

Большой 17.3-дюймовый экран с разрешением 1600x900 пикселей обеспечивает достаточно места для комфортной работы с документами и просмотра контента. Матовое покрытие матрицы уменьшает блики и делает длительную работу менее утомительной для глаз. TN-матрица обеспечивает базовое качество изображения, достаточное для повседневных задач, хотя и имеет ограниченные углы обзора.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти DDR4, что достаточно для комфортной работы в браузере с несколькими вкладками и базовой многозадачности. Твердотельный накопитель объемом 240 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

Пластиковый корпус имеет традиционный дизайн и серый цвет. Несмотря на большую диагональ экрана, система охлаждения работает тихо благодаря энергоэффективной платформе, не требующей активного охлаждения. Это положительно сказывается на автономности - ноутбук способен проработать несколько часов от батареи при умеренной нагрузке, что удобно для работы вне дома или офиса.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает USB Type-A для подключения периферии, HDMI для вывода изображения на внешний монитор или телевизор, и аудиоразъем для наушников. Встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth обеспечивают беспроводное подключение к сети и различным устройствам. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная Windows 10 позволяет начать работу сразу после покупки.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать ее базовый уровень производительности, подходящий только для простых задач. Разрешение экрана 1600x900 может показаться недостаточным для работы с множеством окон, а TN-матрица имеет ограниченные углы обзора. Объем накопителя в 240 ГБ потребует рационального подхода к хранению файлов. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет недорогое решение с большим экраном для работы с документами, веб-серфинга и просмотра видео, не планируя запускать требовательные приложения или игры.

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Отзывы


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