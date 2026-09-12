Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3" grey (DN17P3-8DXW03)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3" grey (DN17P3-8DXW03)
Для кого и под какие задачи
Digma Pro Fortis M создан для базовых офисных и учебных задач, а также повседневного домашнего использования. Большой 17.3-дюймовый экран делает его отличным выбором для комфортной работы с документами, электронными таблицами и веб-браузером. Этот ноутбук подойдет студентам, офисным работникам и пользователям, которым важен просторный дисплей для многозадачности, но не требуется высокая производительность для ресурсоемких приложений.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука лежит энергоэффективный процессор Intel Celeron N4020 с двумя ядрами, работающий совместно со встроенной графикой Intel UHD Graphics 600. Такая конфигурация справляется с базовыми офисными приложениями, просмотром веб-страниц и воспроизведением медиаконтента. Производительности достаточно для работы с документами, презентациями и легкой многозадачности, но сложные программы и современные игры окажутся недоступны.
Экран и комфорт работы
Большой 17.3-дюймовый экран с разрешением 1600x900 пикселей обеспечивает достаточно места для комфортной работы с документами и просмотра контента. Матовое покрытие матрицы уменьшает блики и делает длительную работу менее утомительной для глаз. TN-матрица обеспечивает базовое качество изображения, достаточное для повседневных задач, хотя и имеет ограниченные углы обзора.
Память, накопители и расширение
Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти DDR4, что достаточно для комфортной работы в браузере с несколькими вкладками и базовой многозадачности. Твердотельный накопитель объемом 240 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель.
Корпус, охлаждение и автономность
Пластиковый корпус имеет традиционный дизайн и серый цвет. Несмотря на большую диагональ экрана, система охлаждения работает тихо благодаря энергоэффективной платформе, не требующей активного охлаждения. Это положительно сказывается на автономности - ноутбук способен проработать несколько часов от батареи при умеренной нагрузке, что удобно для работы вне дома или офиса.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Набор портов включает USB Type-A для подключения периферии, HDMI для вывода изображения на внешний монитор или телевизор, и аудиоразъем для наушников. Встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth обеспечивают беспроводное подключение к сети и различным устройствам. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная Windows 10 позволяет начать работу сразу после покупки.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учитывать ее базовый уровень производительности, подходящий только для простых задач. Разрешение экрана 1600x900 может показаться недостаточным для работы с множеством окон, а TN-матрица имеет ограниченные углы обзора. Объем накопителя в 240 ГБ потребует рационального подхода к хранению файлов. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет недорогое решение с большим экраном для работы с документами, веб-серфинга и просмотра видео, не планируя запускать требовательные приложения или игры.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, Серый, Intel Core i3, 17 дюймов, Для программирования, С большим экраном, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 40 980 руб.10245 руб. в СплитHP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6" {FHD AMD R3-7320U, 8Gb,...
-
В наличииЦена 42 170 руб.10543 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SDA 15.6" IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb...
-
В наличииЦена 42 570 руб.10643 руб. в СплитНоутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SS...
-
В наличииЦена 42 740 руб.10685 руб. в СплитLenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 [82XQ01C9PS] Arctic Grey 15.6" {FHD...
-
В наличииЦена 42 890 руб.10723 руб. в СплитНоутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon ...
-
В наличииЦена 42 970 руб.10743 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6" IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512G...
-
В наличииЦена 43 130 руб.10783 руб. в СплитНоутбук Rikor ARZ 103.1 15,6" FHD IPS 300N R5-5560U 16Gb 512G...
-
В наличииЦена 43 760 руб.10940 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K16SFA 16" IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512Gb S...
-
В наличииЦена 43 760 руб.10940 руб. в СплитНоутбук HP 250R G10 15.6" FHD Core 3 100U/8Gb/SSD512Gb dk.silver...
-
В наличииЦена 43 860 руб.10965 руб. в СплитНоутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/...
-
В наличииЦена 44 160 руб.11040 руб. в СплитНоутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16" ...
-
В наличииЦена 44 470 руб.11118 руб. в СплитНоутбук Rikor Neuro 5 15 OM-05 15.6" IPS Core i5-1235U 16Gb/512G...
Для кого и под какие задачи
Digma Pro Fortis M создан для базовых офисных и учебных задач, а также повседневного домашнего использования. Большой 17.3-дюймовый экран делает его отличным выбором для комфортной работы с документами, электронными таблицами и веб-браузером. Этот ноутбук подойдет студентам, офисным работникам и пользователям, которым важен просторный дисплей для многозадачности, но не требуется высокая производительность для ресурсоемких приложений.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука лежит энергоэффективный процессор Intel Celeron N4020 с двумя ядрами, работающий совместно со встроенной графикой Intel UHD Graphics 600. Такая конфигурация справляется с базовыми офисными приложениями, просмотром веб-страниц и воспроизведением медиаконтента. Производительности достаточно для работы с документами, презентациями и легкой многозадачности, но сложные программы и современные игры окажутся недоступны.
Экран и комфорт работы
Большой 17.3-дюймовый экран с разрешением 1600x900 пикселей обеспечивает достаточно места для комфортной работы с документами и просмотра контента. Матовое покрытие матрицы уменьшает блики и делает длительную работу менее утомительной для глаз. TN-матрица обеспечивает базовое качество изображения, достаточное для повседневных задач, хотя и имеет ограниченные углы обзора.
Память, накопители и расширение
Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти DDR4, что достаточно для комфортной работы в браузере с несколькими вкладками и базовой многозадачности. Твердотельный накопитель объемом 240 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель.
Корпус, охлаждение и автономность
Пластиковый корпус имеет традиционный дизайн и серый цвет. Несмотря на большую диагональ экрана, система охлаждения работает тихо благодаря энергоэффективной платформе, не требующей активного охлаждения. Это положительно сказывается на автономности - ноутбук способен проработать несколько часов от батареи при умеренной нагрузке, что удобно для работы вне дома или офиса.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Набор портов включает USB Type-A для подключения периферии, HDMI для вывода изображения на внешний монитор или телевизор, и аудиоразъем для наушников. Встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth обеспечивают беспроводное подключение к сети и различным устройствам. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная Windows 10 позволяет начать работу сразу после покупки.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учитывать ее базовый уровень производительности, подходящий только для простых задач. Разрешение экрана 1600x900 может показаться недостаточным для работы с множеством окон, а TN-матрица имеет ограниченные углы обзора. Объем накопителя в 240 ГБ потребует рационального подхода к хранению файлов. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет недорогое решение с большим экраном для работы с документами, веб-серфинга и просмотра видео, не планируя запускать требовательные приложения или игры.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, Серый, Intel Core i3, 17 дюймов, Для программирования, С большим экраном, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3" grey (DN17P3-8DXW03)