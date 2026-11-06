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Удлинитель SmartBuy 2 Sockets 3m SBE-16-2-03-Z купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Удлинитель SmartBuy 2 Sockets 3m SBE-16-2-03-Z

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Удлинитель SmartBuy 2 Sockets 3m SBE-16-2-03-Z - фото 1
Удлинитель SmartBuy 2 Sockets 3m SBE-16-2-03-Z - фото 2
Удлинитель SmartBuy 2 Sockets 3m SBE-16-2-03-Z - фото 3
Удлинитель SmartBuy 2 Sockets 3m SBE-16-2-03-Z - фото 4
Удлинитель SmartBuy 2 Sockets 3m SBE-16-2-03-Z - фото 5
Удлинитель SmartBuy 2 Sockets 3m SBE-16-2-03-Z - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель
  • Удлинитель SmartBuy 2 Sockets 3m SBE-16-2-03-Z - фото 1
  • Удлинитель SmartBuy 2 Sockets 3m SBE-16-2-03-Z - фото 2
  • Удлинитель SmartBuy 2 Sockets 3m SBE-16-2-03-Z - фото 3
  • Удлинитель SmartBuy 2 Sockets 3m SBE-16-2-03-Z - фото 4
  • Удлинитель SmartBuy 2 Sockets 3m SBE-16-2-03-Z - фото 5
  • Удлинитель SmartBuy 2 Sockets 3m SBE-16-2-03-Z - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661096
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Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Удлинитель
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
30

Описание товара Удлинитель SmartBuy 2 Sockets 3m SBE-16-2-03-Z

Сетевой удлинитель SmartBuy предназначен для подключения широкого спектра бытовой и электронной техники. Изделие оснащено 2 розетками с заземляющими контактами. Корпус удлинителя выполнен из ударопрочного и негорючего пластика. На задней стороне корпуса расположены специальные отверстия для крепления к стене или любой другой вертикальной поверхности. Шины контактных групп колодок изготовлены из латуни, что обеспечивает надежный электрический контакт. Удлинители снабжены проводом ПВС повышенной гибкости с двойной ПВХ изоляцией. Жилы проводов медные без примеси алюминия, это обеспечивает надежность и безопасность работы изделия.

Отзывы о товаре Удлинитель SmartBuy 2 Sockets 3m SBE-16-2-03-Z




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Удлинитель
Описание
Сетевой удлинитель SmartBuy предназначен для подключения широкого спектра бытовой и электронной техники. Изделие оснащено 2 розетками с заземляющими контактами. Корпус удлинителя выполнен из ударопрочного и негорючего пластика. На задней стороне корпуса расположены специальные отверстия для крепления к стене или любой другой вертикальной поверхности. Шины контактных групп колодок изготовлены из латуни, что обеспечивает надежный электрический контакт. Удлинители снабжены проводом ПВС повышенной гибкости с двойной ПВХ изоляцией. Жилы проводов медные без примеси алюминия, это обеспечивает надежность и безопасность работы изделия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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