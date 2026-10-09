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Удлинитель Defender E318 с заземлением 1.8 м 3 розетки (пакет) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Удлинитель Defender E318 с заземлением 1.8 м 3 розетки (пакет)

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Удлинитель Defender E318 с заземлением 1.8 м 3 розетки (пакет) - фото 1
Удлинитель Defender E318 с заземлением 1.8 м 3 розетки (пакет) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинители
  • Удлинитель Defender E318 с заземлением 1.8 м 3 розетки (пакет) - фото 1
  • Удлинитель Defender E318 с заземлением 1.8 м 3 розетки (пакет) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
380 руб.  550 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 250569
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Удлинитель Defender E318 с заземлением 1.8 м 3 розетки (пакет)
380 руб. -31%
550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Удлинители
Размеры в упаковке, см
10х4х3
Вес, г.
290

Описание товара Удлинитель Defender E318 с заземлением 1.8 м 3 розетки (пакет)

Удлинитель Defender. Розетки с заземлением. Может быть закреплен на стене.

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Удлинители
Описание
Удлинитель Defender. Розетки с заземлением. Может быть закреплен на стене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удлинитель Defender E318 с заземлением 1.8 м 3 розетки (пакет) - купить по цене 380 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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