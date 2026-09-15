Сетевой фильтр Perfeo Power Stream 3 Sockets 3xUSB 2m White PF_C3906
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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%710 руб. 1 130 руб.
В наличии
Код товара: 661035
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
710 руб. -37%
1 130 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
300
Описание товара Сетевой фильтр Perfeo Power Stream 3 Sockets 3xUSB 2m White PF_C3906
Сетевой фильтр Perfeo Power Stream 3 Sockets 3xUSB 2m White PF_C3906 имеет 3 евророзетки с заземлением, 3 разъема USB. Входное напряжение 220В. Суммарная мощность нагрузки 2.5 кВт. Максимальный ток нагрузки 10 A. Максимальный ток нагрузки USB 2.4 А. Длина кабеля 2 м.
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Сетевой фильтр Perfeo Power Stream 3 Sockets 3xUSB 2m White PF_C3906 имеет 3 евророзетки с заземлением, 3 разъема USB. Входное напряжение 220В. Суммарная мощность нагрузки 2.5 кВт. Максимальный ток нагрузки 10 A. Максимальный ток нагрузки USB 2.4 А. Длина кабеля 2 м.
Сетевой фильтр Perfeo Power Stream 3 Sockets 3xUSB 2m White PF_C3906 - стоимость товара 710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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