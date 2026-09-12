Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор SunWind SUN-LED55XU401 Яндекс.ТВ Frameless черный
Телевизор LED SunWind 55" SUN-LED55XU401 Smart Яндекс.ТВ Frameless – это современное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником в вашем доме. Телевизор оснащен технологией HDR, которая обеспечивает более широкий диапазон цветов и контрастности, что позволяет получить более реалистичное изображение. Благодаря наличию 3 входов HDMI, вы сможете подключить к телевизору различные устройства, такие как игровые приставки, медиаплееры и другие. Это позволит вам наслаждаться любимыми фильмами и играми на большом экране. Телевизор поддерживает беспроводное подключение по Wi-Fi и Bluetooth, что обеспечивает удобство использования и позволяет легко подключаться к интернету и другим устройствам. Телевизор имеет 2 динамика, что обеспечивает качественное и чистое звучание. Телевизор оснащен платформой Smart TV на базе операционной системы YaOS, что позволяет использовать различные приложения и сервисы, а также управлять телевизором с помощью голосовых команд. Телевизор имеет диагональ экрана 55 дюймов и соотношение сторон 16:9, что обеспечивает широкое и яркое изображение. Яркость экрана составляет 250 кд/м?, что гарантирует хорошую видимость даже при ярком освещении. Телевизор имеет черный цвет корпуса и оснащен стандартом крепления VESA 200x200 мм, что позволяет установить его на стене или специальной подставке. В целом, телевизор LED SunWind 55" SUN-LED55XU401 Smart Яндекс.ТВ Frameless – это современное, функциональное и удобное устройство, которое станет отличным выбором для вашего дома.
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