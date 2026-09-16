Телевизор LED TCL 55" 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)
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Характеристики
Описание товара Телевизор LED TCL 55" 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)
Телевизор TCL 2025 года выпуска – это современное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и передовые технологии. Благодаря черному оттенку, телевизор органично впишется в любой интерьер. С диагональю экрана 55 дюймов (140 см) и разрешением 3840х2160 (4К UHD), он предлагает невероятно четкое и яркое изображение. Технология Direct LED обеспечивает равномерную подсветку экрана и насыщенные цвета. Телевизор поддерживает частоту обновления 60 Гц, обеспечивая плавность и естественность динамичных сцен. Хотя поддержка 3D отсутствует, контент в формате UHD и богатые визуальные эффекты компенсируют это. С предустановленной операционной системой Google TV, телевизор предлагает доступ к разнообразным онлайн-ресурсам и контенту, а также поддержку Smart TV. Вы с легкостью сможете подключиться к интернету через Wi-Fi и использовать любимые приложения напрямую с экрана телевизора. Встроенные цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 и DVB-S позволяют наслаждаться качественным эфирным, кабельным и спутниковым телевидением без необходимости дополнительных приставок. Телевизор TCL станет центром вашего домашнего развлечения, предоставляя широкий спектр возможностей и обеспечивая высокое качество изображения.
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