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Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12V, 2*2.0Ач купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12V, 2*2.0Ач

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Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12V, 2*2.0Ач - фото 1
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12V, 2*2.0Ач - фото 2
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12V, 2*2.0Ач - фото 3
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12V, 2*2.0Ач - фото 4
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12V, 2*2.0Ач - фото 5
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12V, 2*2.0Ач - фото 6
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12V, 2*2.0Ач - фото 7
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12V, 2*2.0Ач - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12V, 2*2.0Ач - фото 1
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12V, 2*2.0Ач - фото 2
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12V, 2*2.0Ач - фото 3
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12V, 2*2.0Ач - фото 4
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12V, 2*2.0Ач - фото 5
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12V, 2*2.0Ач - фото 6
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12V, 2*2.0Ач - фото 7
  • Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12V, 2*2.0Ач - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660777
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Триммер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х19х14
Вес, кг.
2.6

Описание товара Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12V, 2*2.0Ач

Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12V предназначен для кошения травы, а также для уборки сухостоя и густых зарослей. Отсутствие сетевого кабеля облегчает работу с триммером.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12V, 2*2.0Ач




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Триммер
Страна производитель
Китай
Описание
Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12V предназначен для кошения травы, а также для уборки сухостоя и густых зарослей. Отсутствие сетевого кабеля облегчает работу с триммером.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12V, 2*2.0Ач - по цене 3240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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