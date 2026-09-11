Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 1*1.5Ач
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Характеристики
Описание товара Триммер садовый аккумуляторный DEKO DKTR12, 1*1.5Ач
Триммеры и мотокосы DEKO представляют собой надежное и эффективное решение для ухода за вашим садом. Один из таких инструментов - это садовый аккумуляторный триммер от бренда DEKO. Данный триммер оснащен аккумуляторным двигателем с мощностью 350 Вт, что обеспечивает отличную производительность и удобство при работе. Триммер DEKO имеет ширину скашивания 14,5 см, что позволяет быстро и легко обрабатывать даже труднодоступные участки. С впечатляющими 11000 оборотами в минуту, он гарантирует чистый и аккуратный рез. Двигатель размещается в нижней части триммера, что способствует лучшему балансу и уменьшает нагрузку на пользователя. Удобная D-образная ручка обеспечивает комфортное управление и надежный хват, а прямая штанга делает устройство более маневренным и легким в использовании. Вес триммера составляет всего 1,5 кг, что позволяет использовать его длительное время без ощущения усталости. Триммеры DEKO - это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, производительность и комфорт в садовом инвентаре. С таким инструментом уход за садом становится легким и приятным занятием.
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Теги товара: Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Теги товара: Двигатель снизу, D-образная ручка, прямая
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