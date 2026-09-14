Top.Mail.Ru
Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924 - фото 1
Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924 - фото 2
Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924 - фото 3
Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924 - фото 4
Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924 - фото 5
Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924 - фото 6
Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924 - фото 7
Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924 - фото 8
Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924 - фото 9
Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924 - фото 10
Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924 - фото 11
Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
290
Ширина скашивания
25
Обороты двигателя
10500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
  • Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924 - фото 1
  • Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924 - фото 2
  • Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924 - фото 3
  • Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924 - фото 4
  • Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924 - фото 5
  • Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924 - фото 6
  • Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924 - фото 7
  • Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924 - фото 8
  • Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924 - фото 9
  • Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924 - фото 10
  • Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924 - фото 11
  • Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727189
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
290
Уровень шума
91
Ширина скашивания
25
Обороты двигателя
10500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х18х14
Вес, кг.
2.43

Описание товара Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924

Электрический триммер RYOBI с леской RLT2925 5133002924 применяется для выкашивания травы на приусадебных участках, он удобен для использования в труднодоступных местах. Это тихий, компактный и простой в эксплуатации, но при этом мощный инструмент по очень доступной цене. Триммер работает от электричества и не зависит от уровня зарядки АКБ и емкости бака. Благодаря небольшому весу в 1,9 кг с аппаратом справится любой человек. Из-за функции EasyEdge™ этим инструментом можно не только подравнивать траву, но и делать кромку. Наличие кожуха предохраняет цветы и прочие предметы от повреждений. Длина в разложенном виде - 113 см



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами

Отзывы о товаре Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
290
Уровень шума
91
Ширина скашивания
25
Обороты двигателя
10500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический триммер RYOBI с леской RLT2925 5133002924 применяется для выкашивания травы на приусадебных участках, он удобен для использования в труднодоступных местах. Это тихий, компактный и простой в эксплуатации, но при этом мощный инструмент по очень доступной цене. Триммер работает от электричества и не зависит от уровня зарядки АКБ и емкости бака. Благодаря небольшому весу в 1,9 кг с аппаратом справится любой человек. Из-за функции EasyEdge™ этим инструментом можно не только подравнивать траву, но и делать кромку. Наличие кожуха предохраняет цветы и прочие предметы от повреждений. Длина в разложенном виде - 113 см


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер электрический с леской Ryobi RLT2925 5133002924 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...