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Электрический триммер RLT3525 5133002789 Ryobi купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрический триммер RLT3525 5133002789 Ryobi

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Электрический триммер RLT3525 5133002789 Ryobi - фото 1
Электрический триммер RLT3525 5133002789 Ryobi - фото 2
Электрический триммер RLT3525 5133002789 Ryobi - фото 3
Электрический триммер RLT3525 5133002789 Ryobi - фото 4
Электрический триммер RLT3525 5133002789 Ryobi - фото 5
Электрический триммер RLT3525 5133002789 Ryobi - фото 6
Электрический триммер RLT3525 5133002789 Ryobi - фото 7
Электрический триммер RLT3525 5133002789 Ryobi - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
350
Ширина скашивания
25
Обороты двигателя
10500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
  • Электрический триммер RLT3525 5133002789 Ryobi - фото 1
  • Электрический триммер RLT3525 5133002789 Ryobi - фото 2
  • Электрический триммер RLT3525 5133002789 Ryobi - фото 3
  • Электрический триммер RLT3525 5133002789 Ryobi - фото 4
  • Электрический триммер RLT3525 5133002789 Ryobi - фото 5
  • Электрический триммер RLT3525 5133002789 Ryobi - фото 6
  • Электрический триммер RLT3525 5133002789 Ryobi - фото 7
  • Электрический триммер RLT3525 5133002789 Ryobi - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659853
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер,
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
350
Уровень шума
93
Ширина скашивания
25
Обороты двигателя
10500
Скорость вращения ножа
10500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х20х14
Вес, кг.
2.38

Описание товара Электрический триммер RLT3525 5133002789 Ryobi

Электрический триммер Ryobi RLT3525 5133002789 используется для скашивания и обработки краев газона. Отличается небольшим весом. Основная и передняя рукоятки обеспечивают комфортное управление инструментом. Предусмотрен держатель шнура питания.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами

Отзывы о товаре Электрический триммер RLT3525 5133002789 Ryobi




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Триммер
Комплектация
триммер,
Тип двигателя
электрический
Мощность электрического двигателя
350
Уровень шума
93
Ширина скашивания
25
Обороты двигателя
10500
Скорость вращения ножа
10500
Расположение двигателя
нижнее
Ручка
D-образная
Штанга
прямая
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический триммер Ryobi RLT3525 5133002789 используется для скашивания и обработки краев газона. Отличается небольшим весом. Основная и передняя рукоятки обеспечивают комфортное управление инструментом. Предусмотрен держатель шнура питания.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг, С колесами
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Доставка
Отзывы


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